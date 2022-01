Horejš o změnách v Dynamu: Mezeru zacelíme. Myslí si na hráče Slavie?

Už zase musí odečítat. Fotbalové České Budějovice a trenér David Horejš si škrtají první oporu: stoper Maksym Talovierov je na cestě do Slavie, pondělní start zimní přípravy Dynama se odehrál bez něj. „Už pracujeme na tom, abychom mezeru po Maxovi zacelili,“ řekl Horejš. Neodejde mu i jeden z nejlepších ligových střelců Fortune Bassey? I o tom byla na Střeleckém ostrově řeč.

V předchozích přestupních obdobích byl v Budějovicích daleko větší průvan, ovšem i ztráta mladého stopera Talovierova mrzí, viďte?

„Nedá se nic dělat. Chtěli jsme kádr po úspěšném podzimu udržet, což se nám kromě Maxe zatím daří. Už jsme navíc začali posilovat: přišel devatenáctiletý obránce Maksim Matvejev z Lokomotivu Moskva, u něhož doufáme, že nám zvýší konkurenci. Na dalších příchodech ještě pracujeme, ale jinak jsem rád, že nám tým zůstal pohromadě.“

Není to předčasná radost? Hodně žhavé zboží je i útočník Fortune Bassey, jenž na podzim nastřílel devět gólů.

„Asi všichni víme, že je o něj zájem, ale uvidíme. V pondělí normálně nastoupil do přípravy a dál tomu necháváme volný průběh. Mluvil jsem o tom s panem majitelem i se sportovním ředitelem Tomášem Sivokem, jsme připravení na různé varianty. Zatím je Fortune u nás a věřím, že dokud tady bude, odvede stoprocentní práci jako dosud.“

Modlíte se za jeho setrvání?

„Pochopitelně bychom si přáli, aby tady zůstal, protože to pro nás byl klíčový hráč směrem dopředu. Na druhou stranu, jestli přijde nabídka, která bude pro klub výhodná, asi mu nikdo bránit nebude. Může se to změnit ze dne na den. Pro mě je důležité, že je teď tady, takhle s tím pracujeme. Jakmile nastane varianta odchodu, budeme muset na to reagovat. Nyní počítám s tím, že Fortune tady je.“

Ještě k vaší nové posile z Ruska: proč právě Matvejev?

„Měli jsme ho vyhlédnutého delší dobu, má obrovskou perspektivu. Doufáme, že do týmu v pohodě zapadne a naváže na působení Maxe Talovierova, který přišel do Budějovic v podobném věku a dokázal se prosadit. V juniorce Lokomotivu podával kvalitní výkony, ukázal se jako pracovitý a charakterově dobrý hráč. Další plusy? Je rychlostně výborně vybavený a taky má velmi dobrou kopací techniku. Jeho výhodou je, že může hrát levého i pravého beka.“

A co stopeři? Ze zdravých vám zbývají už jen Lukáš Havel s kapitánem Martinem Králikem.

„Dotahujeme příchod jednoho hráče. Doufám, že se to během tohoto nebo příštího týdne dořeší, abychom zacelili mezeru po odchodu Maxe. I proto, že zraněný Pavel Novák nebude delší dobu k dispozici.“

Zůstávají u vás na hostování Mick van Buren s Patrikem Hellebrandem (oba Slavia) a Ondřej Mihálik (Plzeň)? Všichni byli pro Dynamo na podzim důležití.„Tihle tři mají hostování do konce sezony, takže s námi nastupují do přípravy. Jen Mick má o dva dny delší volno, stejně jako další cizinci. Cestování je v téhle době složitější než dřív.“

Mimochodem, myslíte si i na posily ze Slavie, s kterou máte nově memorandum o spolupráci, či z druholigové Vlašimi?

„Obecně: nějaké hráče máme vytipované, ale budeme reagovat až v průběhu přípravy. Kromě stoperů ještě můžeme hledat hráče třeba do křídelních prostorů. Zatím pracujeme s kluky, které tu máme teď, a bude jen na nich, o jakou roli v týmu si řeknou. Vycházíme z kádru z úspěšného podzimu, máme na co navazovat. Ale taky zlepšovat, abychom na jaře mohli pomýšlet na ještě lepší než současné osmé místo.“

