Bílek přemlouval Beauguela: Může se stát cokoliv. Jaké hledá posily?

Jak jsou na tom hráči na startu přípravy zdravotně?

„Honza Kopic ještě není stoprocentně fit. Podle zpráv, co mám od lékaře, potrvá takových deset dní, než se naplno zapojí k týmu. Jinak kádr je zdravotně v pořádku, Venca Míka (po dlouhodobém zranění) má také individuální plán a ještě se k nám nepřipojil, chvíli potrvá, než se dá dohromady. Pachlopník je dlouhodobě zraněný.“

Pomůže vám, že zatím je v kádru poměrně málo změn?

„Podzim jsme poměrně zvládli, tým je kvalitní a kádr máme dost široký. Určitě během zimy nedojde k velkým změnám, velký pohyb v mužstvu nebude.“

Jak v mužstvu vnímáte proces směřující ke změně majitele?

„Na nás to nemá žádný vliv, tohle jde kolem nás. Mám informace od současného majitele (Adolfa Šádka), jak to probíhá, ale nedotýká se to naší práce na hřišti.“

Působíte na Jeana-Davida Beauguela, aby prodloužil smlouvu, která mu končí po sezoně?

„Mluvil jsem s ním, mám velký zájem na tom, aby pokračoval. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“

Dovedete si představit, že by odešel?

„Velkou radost bych neměl, je to náš velmi důležitý hráč, na podzim dal deset branek a odváděl velmi dobrou práci. Šlo by o značný zásah do týmu, ale nic nevylučuji, může se stát cokoliv.“

V kádru máte pouze dva útočníky (Beauguel, Chorý). Hledáte posily na tomto postu?

„Bavili jsme se o tomhle postu s majitelem, ještě uvidíme, přestupový termín je dlouhý. Uvidíme, jak se situace vyvrbí.“

Máte už vytipovaná nějaká konkrétní jména z české ligy nebo ze zahraničí?

„Bogymu končí smlouva, nevíme, jaká u něj bude situace za půl roku. Na tenhle post hledáme potencionální nové hráče z Čech i zahraničí.“

Sledujete i hráče na jiné posty?

„Náš kádr je poměrně dostatečný. Poradíme si na všech postech, to by musela přijít velká nepříjemnost v podobě zranění nebo nemocí. Máme dvacet hráčů, na ligu by to mělo stačit.“

Udržíte na jaře vysokou laťku, kterou jste si nastavili v lize?

„V úvodu sezony jsme nepočítali s tím, že na podzim uhrajeme tolik bodů a povede se nám to takhle. Mužstvo pracovalo dobře, hráli jsme pozorně z defenzivy. Hodně jsme se soustředili na to, abychom branky nedostávali. Vepředu máme hráče, co jsou schopní dát branku. Mužstvo si sedlo a pak přicházely dobré výsledky. Nepočítali jsme s tím, že uhrajeme tolik bodů a budeme v tabulce tak vysoko, ale je to zasloužené.“

Jaké cíle máte pro druhou polovinu ligy?

„Chceme pokračovat v tom, co se nám dařilo na podzim. Jsme bod za Slavií, dva před Spartou, chceme se jich držet co nejdéle. Důležitý bude začátek, abychom to zvládli.“

Promluví do boje o titul někdo jiný, než vy, Slavia a Sparta?

„Zapojí se určitě Slovácko i Baník, nebude to jen o Spartě, Slavii a Plzni. Slovácko už dva tři roky hraje velmi dobře, je to nepříjemný soupeř.“