Šéf Pardubic: Od Berana jsme čekali víc, Chytila chceme dál

Absence vlastního stadionu a s tím související azyl ve Vršovicích Pardubice pomalu dohání. „Doma“ získaly na podzim pouze sedm bodů, navíc to má další negativní konsekvence. „Platíme drahý nájem a ještě o to méně vybíráme na vstupném. Navíc nás začala dohánět i únava, protože cestujeme každý týden,“ vypočítává zkušený funkcionář. Aréna v Pardubicích však bude stát až příští rok.

Oproti minulé sezoně jste se v tabulce propadli po podzimu o šest míst. Řešili jste proto pozici trenérů Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného?

„Od podzimu jsme samozřejmě čekali víc, ale platí, co jsem říkal v předešlých rozhovorech – změny v realizačním týmu jsme neřešili. Spíš jsme se shodli v názoru, že jsme loni v létě ne úplně potřebně doplnili tým. Odchody byly výrazné a náhrady se nám ne ve všech případech povedly. Brali jsme to tak, že kvalita našeho kádru byla s tím v předešlé sezoně nesrovnatelná.“

Z letních posil se naplno prosadil pouze Mojmír Chytil, který se však vrací do Olomouce. Nešlo ho udržet?

„Přáli jsme si to, ale je hráčem Olomouce, které se líbilo, jak se u nás prezentoval. Takže si ho stahuje na zimní přípravu. Ale s panem Minářem jsem v kontaktu a určitě bychom přivítali, kdyby se k nám Mojmír vrátil. Byl pro nás opravdu velká posila, v jeho případě si to celkově sedlo i v kabině.“

Asi nejvíc se čekalo od Michala Berana. Proč se předčasně vrací do Slavie?

„Začnu obráceně. Ze Slavie přišel do zálohy i Lukáš Červ, který nás mile překvapil, protože neměl s první ligou žádné zkušenosti. Míša Beran k nám nepřišel stoprocentně zdravý, což se na hřišti projevovalo. V poslední fázi sezony byl dokonce dvakrát za fyzioterapeutem v Belgii. Od Michala jsme čekali samozřejmě víc, prostoru dostal dost a věřili jsme, že nám nahradí Míšu Hlavatého, ale někdy nepodával úplně týmový výkon, jak bychom potřebovali.“

Po dlouhém zranění se v ideální formě nevrátil ani brankář Marek Boháč, že?

„Je to tak. Doufali jsme, že bude zdravotně připraven na ligu dříve, dali jsme ho do brány po prohraném zápase s Hradcem Králové. Ale bylo vidět, že není stoprocentně zdravý, nebyl schopen absolvovat každodenní tréninkovou zátěž. Trénoval jen tři dny v týdnu, pak se dával do kupy s fyzioterapeutem a kondičním trenérem, což mělo na jeho výkonnost vliv. Když se nemůžete připravovat každý den s týmem, je to na ligu málo. Takže jsme se nakonec s Markem domluvili, že se zaměří sám na sebe, aby na start zimní přípravy přišel po fyzické a zdravotní stránce nachystaný.“

Poznali jste na vlastní kůži, že druhá sezona je pro nováčka opravdu těžší?

„Stoprocentně. Odešli nám tři důležití hráči a po půl roce umím vyhodnotit, že Hlavatého s Ewertonem prostě nahradit nešlo. Oba dva se okamžitě prosadili do základní sestavy Mladé Boleslavi, která podle mě patří šířkou a kvalitou do elitní čtyřky, to ukazuje, jak jsou skvělí. Přivést takové hráče do Pardubic je nereálné. Poznamenal nás i odchod Surzyna a samozřejmě platilo i to, že už nás nikdo nepodcenil. Navíc nás začala dohánět i únava, protože cestujeme každý týden.“

Přesto máte stále několik zajímavých hráčů, upozornil na sebe například Brazilec Cadu. Hrozí, že o autora tří branek a sedmi asistencí přijdete?

„Samozřejmě vím, že ho manažeři některých klubů sledují, ale zatím nic konkrétního na stole není. Věřím, že u nás Cadu pro jarní část soutěže zůstane. Navíc se nám po delším zranění vrací Tomáš Solil, který pro nás bude do středu zálohy taky velká posila. Za to jsem taky strašně rád.“

Na jakých pozicích potřebuje tým nejvíc posílit?

„Jsme omezeni rozpočtem, protože hrajeme venku, platíme drahý nájem a ještě o to méně vybíráme na vstupném. Finančně jsme pořád limitovaní, ale určitě chceme vhodně doplnit střed obrany, rádi bychom přivedli klasického stopera i univerzálního obránce. Plus dva hráče na kraj zálohy. Spíš řešíme mladé šikovné kluky, kteří jsou plní elánu a chtějí se někam posouvat.“