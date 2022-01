Jánoš: Na podzim mě Baník naťukával, ale pak už se mnou nikdo nemluvil

V červenci 2018 přestoupil jako vymodlená posila do středu zálohy z Mladé Boleslavi do Baníku, v září 2020 patřil k nejlepším hráčům české reprezentace proti Skotsku (1:2). Nyní? Adam Jánoš (29) se stal během posledního půlroku v Ostravě tak nepotřebným, že odchází na jaro hostovat do poslední Karviné. V létě mu končí smlouva, takže ve Slezsku hraje o budoucnost.

Kdyby zůstal v Baníku, velmi pravděpodobně by navzdory nemalé výplatě skončil v béčku. Paradoxně právě proti mladíkům z Bazalů načal Jánoš karvinské angažmá. Neúspěšně. Talentovaní odchovanci doplněni o pár hráčů ze širšího kádru áčka sfoukli MFK suverénně 5:2.

Není obvyklé, aby fotbalista s takovým životopisem odešel z týmu, který bojuje o evropské poháry, do mužstva, jehož čeká těžký boj o záchranu...

„Chci hrát fotbal. V Ostravě mi to nebylo umožněno, nedostal jsem se do sestavy. I z rodinných důvodů je pro mě lepší Karviná, chtěl bych jí pomoct k záchraně. Doufám, že se to podaří, i když tenhle zápas... Nevím, co to bylo. Je začátek přípravy, ale musíme se zlepšit. Takhle hrát nemůžeme. Říkali jsme si, že je třeba zlomit krizi hned výhrou, ale asi tady nějaká deka leží.“

Víte, proč jste po třech letech v Baníku vypadl ze sestavy?

„Rozehrál se Kaly (Filip Kaloč), je v repre kapitánem, je to odchovanec, na kterém chtějí stavět. Neříkám, že je to jenom tím, ale já na začátku vypadl kvůli nemoci a pak už jsem jen naskakoval. A ke konci už jsem nechodil vůbec. Nevím proč, nebylo mi to řečeno. Asi bych se na hřiště nedostával a na lavičce byli potřební spíš ofenzivní hráči, aby oživili zápas.“

A vysněná posila z léta 2018 skončila na tribuně...

„Fotbal takový je, všichni stárneme. Neříkám, že jsem dědek, ale jsou už mladší. Jenom mě mrzelo, že jsem na podzim nedostal více šancí. Ale beru, že se dařilo a do sestavy se nesahá. To je normální. Asi zjistili, že mě nepotřebují, že nejsem tak důležitý.“

Vy jste odejít chtěl?

„Byla by asi hloupost, kdybych tam byl a neměl šanci hrát. Baník se mě chtěl zbavit, už mě nechtěl. Tak to ve fotbale chodí. Měl jsem si hledat něco jiného, možností bylo víc, ale Karviná přišla jako úplně první. Žiju tady tři a půl roku, nemusím se stěhovat, mám to tady rád.“

Roli sehrál i trenér Bohumil Páník, pod kterým jste byl v Ostravě klíčovým hráčem, že?

„Samozřejmě, komunikovali jsme spolu od začátku. Známe se, oba víme, do čeho jdeme. Taky to hrálo velkou roli.“

Prý však ještě čekáte na zahraničí.

„Nějaká možnost ještě je, za zahraniční nabídku bych byl rád. Nicméně půl roku jsem nehrál, to mi nepomohlo. Dali jsme si deadline, abychom měli jasno do Turecka (odlet 22. ledna – pozn. red.). Celá Karviná chce mít nějakou jistotu, proto jsme se takhle domluvili.“

Že byste se v létě vrátil do Baníku, asi příliš pravděpodobné není, viďte?

„Zavrhnout nejde nic, ale končí mi smlouva. V listopadu bylo nějaké oťukávání, ale pak už se k tomu nikdo nevracel a nic mi nenabídl. Takže myslím, že je to uzavřené.“

Jak na FCB budete vzpomínat?

„Byl jsem tam rád, fakt jsem si tu zvyknul. Tři a půl roku je asi moje nejdelší angažmá, když neberu odmalička Spartu. Měli jsme v Baníku dobrou partu na hřišti i mimo. Budu rád vzpomínat.“

Těšíte se na větší minutáž?

„Neříkám, že s tím počítám, protože je tady více hráčů, kteří bojují o flek. Chci hrát zápasy, protože mi v létě končí smlouva, dělat body a pomoct. Ale tým se musí stmelit a více bojovat. Hraju o svou kariéru, ale nesoustředím se jen na sebe. Když bude hrát dobře tým, vyniknu třeba i já.“

Měl byste být vůdce, na což jste asi připraven.

„Myslím, že jo. Neříkám, že jsem vyloženě vůdce, který by ve hře sám něco zlomil. To asi ne. Ale všude, kde jsem byl, jsem hodně komunikoval. To možná v Karviné trochu chybělo, navíc má spoustu cizinců. Jeden za druhého musí víc makat.“

Naťuknul jste velký počet cizinců – není to potíž?

„Problém to není, česká fotbalová slovíčka snad umějí. My je taky umíme říct anglicky. Nic složitého. Levá, pravá, left, right... (úsměv) Neviděl bych v tom nějakou vědu. Někteří kluci z ciziny se zapojili později, nohy jsou na začátku přípravy vždycky těžší, proto ty díry na hřišti. Sehranost bude snad každým dnem lepší.“