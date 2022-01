Jablonec krvácí: Doležal jde zachraňovat Lubin. Náhrada je z Líšně

Jablonecký kouč Petr Rada dával najevo pěkně od plic, co si o výkonu svých svěřenců myslí • ČTK/Radek Petrášek

Další morová rána pro Jablonec. Útočník Martin Doležal (31), klíčová postava pro trenéra Petra Radu a autor dvou podzimních gólů, podle informací iSport.cz přestoupil do polského Zaglebie Lubin! Čtrnáctý tým Ekstraklasy doufá, že mu vystřílí záchranu. Po podzimu je Lubin v tabulce pátý od konce, se čtyřbodovým náskokem na první sestupovou příčku. „Přišla nabídka a klub jí využil,“ pokrčil rameny kouč.

Znamená to, že Severočeši jsou měsíc před startem jarní části de facto bez útoku. Před Doležalem odešel Tomáš Čvančara do Sparty a Martin Nešpor je zraněný. Lubin údajně nabízel na oplátku jiného českého útočníka Tomáše Zajíce, který si na podzim nekopnul ani minutu. K dohodě s jabloneckým bossem Miroslavem Peltou však nedošlo. O hráčské vyrovnání zjevně neměl zájem.

Místo toho klub narychlo angažoval na přestup Jana Silného (26) z druholigové Líšně, jenž ve F:NL nastřílel za podzim osm branek. V Jablonci by se měl objevit zkraje příštího týdne, v úterý už možná nastoupí v duelu zimní Tipsport ligy proti Spartě B. „Za Líšeň jsem ho viděl dvakrát a vypadal dobře. Je to silný hráč, umí hrát i zády k bráně. Je to pro něj šance hrát ligu,“ uvedl kouč Rada.

Během štace ve druhé lize pracoval Silný jako skladník. „Věřím, že se u nás bude věnovat jen fotbalu,“ usmál se Rada, jenž má jinak k dobré náladě daleko. Mužstvu, které přezimuje na první barážové pozici, se úplně rozpadl útok.

Aktuálně má trenér k dispozici jen lotyšského navrátilce Dávise Ikauniekse (27), jenž neměl v litevském FK Liepaja takřka žádné herní vytížení (odehrál dva zápasy). V přípravě je rovněž ghanský mladík Torfiq Ali-Abubakar (20) a čeká se na příjezd Silného. Bude to stačit na opuštění čtrnáctého místa a záchranu?