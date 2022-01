Jablonci se v pauze rozpadla ofenziva, Pelta čeká. Na Juliše ze Sparty?

Poslední zhasíná? Jablonci se během zimní přestávky totálně rozpadl útok. Tomáš Čvančara odešel za deset milionů korun do Sparty, Martin Doležal míří za poloviční částku do polského Zaglebie Lubin a Martin Nešpor je na marodce. To je pro čtrnáctý tým FORTUNA:LIGY mimořádně prekérní situace. Klubový boss Miroslav Pelta však počítá s ofenzivní posilou z první trojky. Líbil by se mu třeba sparťan Lukáš Juliš.

Na Petra Radu jdou mrákoty. Zkušený kouč přišel nejprve o Tomáše Čvančaru, kterého za deset milionů korun vykoupila Sparta. Teď mizí i Martin Doležal do polského Zaglebie Lubin. A aby toho nebylo málo, forvard číslo tři Martin Nešpor ještě kvůli zranění nezahájil zimní přípravu a v klubu se bojí, aby nemusel na operaci.

Silná ofenzivní sestava je tedy komplet pryč. Jablonec přitom čeká na jaře tuhý boj o záchranu, vždyť trčí na čtrnácté, tedy barážové příčce. Plus by chtěl samozřejmě zkusit štěstí v MOL Cupu, jiná cesta do pohárové Evropy už pro zelenobílé v této sezoně nevede.

Zatímco Čvančarův odchod se očekával, prodej Doležala se dá označit za překvapení. Jedenatřicetiletý odchovanec Olomouce kroutí v Jablonci už devátou sezonu a vše nasvědčovalo tomu, že zde už svou kariéru dohraje. Pro Radu byl naprosto klíčovým hráčem, musel kvůli tomu dokonce čelit vtípkům, že ho má trenér uvedeného v občance.

Jenže na podzim vstřelil Doležal jen dva ligové góly, a tak když o něj půl roku před koncem smlouvy projevilo zájem polské Zaglebie Lubin, Pelta vůbec neváhal. Zvlášť, když kupující strana nakonec zvedla podle informací deníku Sport svou nabídku až na pět milionů korun. V součtu s ušetřenou Doležalovou výplatou za šest měsíců jde o částku, která v napjatém klubovém rozpočtu představuje významnou položku.

Jenže uspořené peníze na jaře za Jablonec góly střílet nebudou. To Pelta dobře ví, a tak pracuje i na posilách. Už zítra by se měl k týmu připojit Jan Silný z druholigové Líšně, v jejímž dresu zaznamenal na podzim devět branek. Po návratu z hostování v Liepaje dostane další šanci Lotyš Dávis Ikaunieks a počítat se dá i s Ghaňanem Torfiqem Ali-Abubakarem, který na podzim ve třech štěcích odehrál dohromady třicet minut.

Forvard číslo jedna by však měl teprve přijít.

„Pan Pelta počítá s tím, že přivede útočníka z první trojky. Nejblíž je někdo ze Sparty,“ sdělil deníku Sport zdroj blízký vedení klubu.

Plzeň má do útoku v podstatě pouze Jeana-Davida Beauguela s Tomášem Chorým, ty můžeme tedy škrtnout rovnou.

Ze Slavie přicházejí do úvahy dvě jména. Zkušený Stanislav Tecl, který už v Jablonci dvakrát působil. Jenže jedenatřicetiletý reprezentant je spíš pracant než stroj na góly, za posledních pět sezon ve Slavii jich dal dohromady pouze čtrnáct. Hráčský agent Pavel Paska by z třetiligového béčka mistra rád posunul do elitní soutěže devatenáctiletého Adama Toulu, ale to je spíš střednědobé řešení. Navíc se po neúspěchu v přetahované o Čvančaru nedá příliš předpokládat, že by Slavia chtěla nyní Jablonci pomáhat. Spíš se to dá rovnou vyloučit.

Stopy tedy vedou na Letnou. Na boj o přežití potřebuje Pelta hotového a prověřeného útočníka, což splňuje například Lukáš Juliš. Sedmadvacetiletý čahoun by v momentálně silné konkurenci jen těžko hledal uplatnění, navíc nepatří mezi favority trenéra Pavla Vrby. Půlroční hostování pod Ještědem by mohlo být dobré řešení pro všechny strany. Druhou variantou ze Sparty je pak pro Jablonec Václav Sejk z druholigové rezervy, jinak reprezentant do 21 let.

Juliš by se však konzervativnímu Radovi, který rád sází na zkušenost, líbil přece jen o něco víc.