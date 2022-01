Dloubák: Trpišovský a cizina? Nejblíž byl Anglii. Proč zůstává ve Slavii?

Vrátí se Slavia na jaře i díky tomu ještě silnější a hladovější? Kde klub i trenér Jindřich Trpišovský stále hledají motivaci pro další dominanci - a neláká kouče angažmá v zahraničí míň než dřív? Jaké nabídky byly nejrealističtější a co nakonecrozhodlo o tom, že Trpišovský dál působí ve Slavii?

O tom všem a dalších tématech diskutují redaktoři deníku Sport Jan Podroužek a Martin Vait. V prvním díle Dloubáku jste si mohli poslechnout celý exkluzivní a otevřený velký rozhovor s trenérem Hradce Králové Miroslavem Koubkem, který stále najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport. V dalších vydáních se postupně podíváme na transferovou zimu z pohledu všech klubů velké české čtyřky - Slavie, Plzně, Sparty i Baníku.

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějším aktuálním dění z českého fotbalu a jeho zákulisí, ale i o velkých tématech, která bublají pod jeho povrchem.

0:00 Jak ovlivní první velká příprava Slavie za dva roky jarní část sezony?

9:50 Kam mohl Trpišovský zamířit do zahraničí a proč zůstává ve Slavii?

16:19 Jak to vypadá s návraty zraněných a kdo ještě může kromě Kuchty odejít?

28:19 Koho by mohla Slavia přivést do Edenu?