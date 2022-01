Průšvihář Laňka asi přetáhl strunu: Rogozův „syn“ a spojka, ego a surovost

Je prvním prvoligovým fotbalistou, kterého obvinila Etická komise FAČR v souvislosti s aférou Berbrgate. A není to překvapení. S klidným svědomím se dá říct, že teplický obránce Denis Laňka k takovému finále vlastně celou kariéru směřoval. Magnet na průšvihy je podezřelý z přijetí úplatku a pokusu o ovlivnění druholigového zápasu, takže byl do uzavření případu severočeským klubem suspendován.

Velké ego, mizerná disciplína, nulový respekt k autoritám i okolí. Zkrátka automat na maléry. To je ve zkratce čtyřiadvacetiletý Denis Laňka, kterého Etická komise FAČR vyšetřuje z přijetí úplatku při utkání Vyšehrad–Prostějov (3:1) ze 14. července 2020 a pokusu o ovlivnění zápasu Jihlava–Vyšehrad (4:0) z 24. června 2020. Teplice mu na to konto zakázaly trénovat s B-týmem, do kterého byl po podzimu přeřazen.

„V případě, že by se dané skutky prokázaly, bude hráči okamžitě ukončena jeho smlouva,“ uvedl klub promptně v prohlášení, kterým včera reagoval na komuniké svazové komise.

Krátká a nepříliš úspěšná kariéra se tak možná uzavře na stejném místě, kde před osmi lety odstartovala. Laňka je totiž teplický odchovanec, ve žlutomodrých barvách na podzim roku 2014 v lize debutoval. Záhy však odešel do Příbrami, kde na sebe v negativním slova smyslu upozornil poprvé. V utkání juniorské ligy proti Znojmu zlomil Oldřichu Kostorkovi surovým a bezohledným zákrokem nohu.

Jak zlé to bylo, nejlépe vykresluje verdikt disciplinární komise, která Laňkovi zastavila činnost na pět měsíců.

„Přemýšlel jsem nad podáním trestního oznámení, ale nechci to ještě zdlouhavě řešit přes soudy,“ hlesl tehdy Kostorek.

V Příbrami se Laňka nijak výrazně neprosadil a odešel do třetiligového Benešova, kde se potkal s Romanem Rogozem. Oba se pak přesunuli na Vyšehrad a Laňka se podle všeho stal pro kontroverzního sportovního ředitele spojkou pro jeho nezákonné aktivity.

„Laňka mluvil o Rogozovi jako o svém druhém tátovi, měli k sobě hodně blízko,“ říká dobře informovaný zdroj. A na adresu fotbalisty dodává: „Měl vždycky větší sebevědomí než talent, který vlastně na hřišti nikdy nepotvrdil. Přesto pro něj byli jiní hráči shit, byť to třeba dotáhli dál. Myslel si, že se kolem něj točí svět, neměl žádnou sebereflexi.“

Ve fotbalovém prostředí se traduje mnohé. V Příbrami mu jednu chvíli přestali tolerovat nikdy nekončící večírky, na srazu juniorské reprezentace zase způsobil rozruch, když si při taktické poradě ostentativně hrál s telefonem. A po nečekaném vítězství Vyšehradu v listopadu 2019 v Ústí nad Labem (2:1) vystartoval Laňka na atletický ovál, otočil se na hlavní tribunu a na diváky se zdviženými prostředníčky houkl: „Tady máte, vy buzny!“

Fair-play mu zkrátka nikdy nic neříkalo.

Šel po slávistech

Fandí Spartě, a tak má proti Slavii o motivaci postaráno. Denis Laňka ji však neventiluje správným způsobem. Ještě v dresu Příbrami dvakrát nešetrně atakoval loktem do hlavy Nicolae Stancia, ale pokaždé vyvázl bez trestu. „Myslím, že to byla zbabělost a zákeřnost,“ komentoval to expert O2 TV Horst Siegl. Loni na podzim už v dresu Teplic zase surovým šlapákem do slabin sestřelil Srdjana Plavšiče. Za faul dostal žlutou kartu, ale komise rozhodčích to vyhodnotila jako chybu Ondřeje Pechance s tím, že měl viníka vyloučit. „Takovým sedlákům zakažte hrát fotbal!“ napsal pak Plavšič na svůj instagramový účet.