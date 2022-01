Podezřelý sudí Pilný: Jak bych to měl spáchat? Je to pro mě šok

Etická komise už drží v ruce materiály, které policie zajistila ze zabaveného mobilního telefonu Romana Rogoze, někdejšího sportovního ředitele Vyšehradu. Právě na jejich základě se rozhodla vyšetřit, zda se Marek Pilný neprovinil proti fotbalovým řádům.

Podezírá ho z porušení paragrafu 64 disciplinárního řádu, tedy z Narušení regulérnosti soutěže či utkání.

Pilný to popírá. „V pondělí to pro mě byl šok. Vůbec nejsem obeznámený s tím materiálem, na jehož základě mě komise podezírá,“ řekl Sportu. „Ale můžu říct, že jsem nic nespáchal. Ani nevím, jak bych to měl spáchat. Nevím, o co se jedná.“

Zápas ve Velvarech spadá do sezony 2018/2019, kdy Vyšehrad pod Rogozovým dohledem mocně usiloval o postup do druhé ligy. To se mu nakonec povedlo, i když – jak dokládají policejní odposlechy a další zajištěné důkazy – také díky velmi silné pomoci rozhodčích. Rogoz se snažil podchytit v podstatě každé utkání.

Pilný duel ve Velvarech mával ani ne dva měsíce poté, co se zkraje února vrátil do fotbalové asociace. Z ní ho vyloučil ještě v květnu 2016 výkonný výbor pod vedením Miroslava Pelty. Jenže toho smetla korupční aféra, Roman Berbr získal téměř absolutní moc a svého oblíbeného sudího přijal zpět.

Pilný se poté navíc stal předsedou Okresního fotbalového Trutnov a tuto pozici dokonce obhájil přesvědčivým poměrem 25:11 i na loňské březnové valné hromadě, tedy už po Berbrově pádu. Případný trest by mohl znamenat, že v této funkci skončí. „Neumím předjímat, co by mě čekalo. Určitě však kvůli možnému postihu nebudu vystupovat z fotbalové asociace jako někteří jiní přede mnou,“ tvrdí.

K takovému kroku, tedy odchodu z FAČR, skutečně dosud sáhla většina podezřelých z Berbrova a Rogozova případu. Tím se vymanili z dosahu etické komise. V Pilného případě by to však rovnou znamenalo konec ve vedení trutnovského okresu.

„Samo zahájení nutně neznamená to, že ten člověk by byl vinný ze spáchání toho skutku, jenž mu je kladen za vinu. Etická komise tu je ve dvou pozicích. Jednak v pozici žalobce, jednak v pozici soudce,“ vysvětluje šéf fotbalových soudců Jan Eisenreich.

Právě svou nevinu se bude Pilný snažit komisi příští týden prokázat. „Jsem pozvaný na jednání. Chci se k tomu vyjádřit,“ říká Pilný.