Kuchtu si vybral uctívaný analytik. Lokomotiv dál razí Rangnickovu cestu

„Po rozpadu Sovětského svazu udělal Lokomotiv obrovský pokrok. Stal se uznávaným klubem. Do té doby byl vnímaný jako páté kolo v moskevském vozidle za Dynamem, CSKA a Spartakem. To už nyní neplatí. V zádech má silného majitele Ruskou železnici (Rossijskije železnyje dorogi). Je to podobný kolos jako Gazprom, finančně velmi silný a mocný vlastník,“ říká Ivan Židkov, respektovaný ruský novinář.

Klub je momentálně v procesu transformace. Chce jinak přemýšlet, jinak se prezentovat a především se podle toho chovat. Kuchta by měl být jakýmsi leitmotivem nově se rodícího příběhu. Že po něm Lokomotiv vystartoval, není náhoda. Klíčovými osobami byl pečlivě skautován. Má zapadnout do systému, do způsobu hry. „Je to typický „target man“, ale zároveň schopný se zapojit do kombinace. Přesně takovou typologii Lokomotiv hledá,“ popisuje Židkov.

Byť mají „Parovozy“ v poslední pětiletce velmi slušné výsledky zvýrazněné titulem v ročníku Premier Ligy 2017/18 a postupy do základní skupiny Ligy mistrů, v RZD Areně chtějí být ještě lepší. Modernější. Připravenější na souboje s Evropou. Víc než v aktuálním ročníku, kdy ve skupině Evropské ligy skončili poslední. Proto v minulém roce angažovali do role konzultanta Ralfa Rangnicka s širokým ansámblem expertů.

Cíl? Uznávaný Němec měl nastavit novou strategii, dohlížet na expanzi do evropského fotbalu, pomáhat rozvíjet systém výchovy mládeže a vytvořit fungující skautingové oddělení. Podobně jako tomu bylo v Red Bullu Salcburk. Vždyť výsledkem Rangnickovy práce se tržní hodnota rakouského klubu zvýšila ze 120 milionů eur na 1,2 miliardy!

„Za krátkou dobu udělal pro moskevský klub opravdu hodně. Když přicházel, téměř všechno dělal jeden člověk. On si ale přivedl své lidi, s nimiž pracoval v Red Bullu. Přivedl i trenéra Markuse Gizdola. Ale především nastavil jasnou přestupovou politiku,“ tvrdí Židkov.

Strategie spočívá v tom, že v klubu mají dveře dokořán pouze hráči, kteří v profesionální kariéře působili maximálně ve dvou klubech. A nesmí být starší pětadvaceti let. Zejména proto, aby měli správnou motivaci k očekávanému hernímu pokroku. „Dříve to bylo tak, že si sem někteří chodili pro tučnou výplatu a užívali si pohodový život v hezkém městě,“ vysvětluje expert na ruský fotbal.

Problém však nastal v listopadu, kdy Rangnick odešel zvedat z bláta Manchester United. V Moskvě byl některými označen za zrádce. Obzvlášť poté, co si chtěl s sebou sbalit i uctívaného spolupracovníka Larse Cornetku. Lokomotiv se postavil na zadní. Muže, jenž je označován za nejlepšího videoanalytika v Německu, přesvědčil k setrvání zvýrazněním pravomocí. Respektive dostal Rangnickovu roli.

A právě Cornetka se zhlédl v Kuchtovi. Zapadá do šablony. Byť hraničně. „Kuchta přichází prověřený pečlivým německým skautingovým servisem. To už něco znamená. Měl by si toho považovat. Lokomotiv chce hodně presovat, chovat se na hřišti aktivně, být agresivní, hrát dopředu a tlačit na soupeře. I tady je evidentní změna v projevu a celkově v myšlení,“ soudí Židkov.

Pro Kuchtu by to neměl být problém, ve Slavii byl na totální fotbal zvyklý. Uměl z tlaku profitovat a sázet gól za gólem. Styl Lokomotivu by mu měl vyloženě sedět. Navíc se očekává, že z klubu zmizí ruský reprezentační útočník Fjodor Smolov, stejně tak francouzský hrot Francois Kamano. Pokud by k tomu opravdu došlo, cesta do základní sestavy může být celkem bez překážek.

Moskevský kolos má za Kuchtu zaplatit pět milionů eur (130 milionů korun). „Není to pro Lokomotiv velká částka. Trochu se tomu divím, jelikož Kuchta přichází z klubu, který je vnímaný jako fotbalová obchodní značka. Možná je to i tím, že jde o trochu problémového borce,“ naráží Židkov na Kuchtovy výstřelky ve Slavii.