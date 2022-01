Sor stále v kurzu! Po Spartě se snaží hvězdičku Baníku získat Slavia

První „S“ (zatím) neuspělo, teď do hry vstupuje i to druhé. Po Spartě má totiž podle informací redakce iSport.cz o ostravského Yiru Sora zájem i Slavia. Úřadující mistr touží získat nigerijské křídlo do svých řad už během zimního přestupového termínu, kromě hotovosti by rád přihodil i defenzivního univerzála Ladislava Takácse. „Jednání probíhají,“ potvrdilo nezávisle na sobě více zdrojů.

Je to kolorit posledních přestupových termínů. Jakmile o některého z ligových hráčů projeví zájem Sparta, zákonitě má v zádech Slavii. A naopak. Jiné to není ani v případě Yiry Sora, mladého ostravského klenotu.

V uplynulých týdnech o něj na Letné moc stáli, nabídka v hodnotě patnácti milionů korun doplněná stoperem Davidem Lischkou ale byla Ostravanům málo.

Požadovali totiž dvojnásobnou hotovost, Lischku a ještě navrch patnáct procent z dalšího prodeje. Sparta odmítla, tahle linka je podle všeho pro tuhle chvíli u ledu.

Na druhém břehu Vltavy se ale podle zpráv ze zákulisí usilovně pracuje.

Slávistické vedení věří, že dokáže najít s představiteli Baníku společnou řeč. Jisté je, že pro zkompletování transferu by museli sešívaní sáhnout pořádně hluboko do kapsy.

Není totiž pravděpodobné, že by Slezané byli ochotní ze svých požadavků slevit. Majitel klubu Václav Brabec se netají pohárovými ambicemi, ani trenér Ondřej Smetana o Sora nechce přijít. Každý hráč je ovšem na prodej, pokud se na stůl položí adekvátní nabídka.

O to se nyní Slavia snaží. V kuloárech se mluví o tom, že by Pražané byli ochotní za jednadvacetiletého fotbalistu zaplatit přes třicet milionů korun. Navrch by mohli přihodit Ladislava Takácse, který je dlouhodobě v hledáčku Baníku.

Cesta k výsledné dohodě ale může být ještě dlouhá. A kdo ví, jestli se dokroutí až do cíle. Sor, jenž si během podzimu v lize připsal tři branky a pět asistencí, totiž ve středu odcestoval s mužstvem na herní soustředění do Turecka. Podle informací portálu iSport.cz by se ovšem přesunu do Prahy rozhodně nebránil, ať už by to bylo na kterýkoli břeh.

Prvně si ale musí plácnout kluby. Sparta na dohodu nedosáhla, nyní je na tahu Slavia.