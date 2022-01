Strach z covidu: Plzeň zrušila soustředění, Sigma na pozoru

Definitivní verdikt oznámila Plzeň ve čtvrtek ráno. „V posledních dnech jsme pečlivě sledovali koronavirovou situaci a dospěli k závěru, že soustředění a s tím spojené cestování leteckou dopravou představuje pro náš tým příliš velké riziko, které nehodláme vzhledem k blížícímu se ligovému startu podstupovat,“ uvedl na klubovém webu mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Ve Španělsku stále platí přísná pravidla, během kempu by v mužstvu probíhaly pravidelné testy – a jak by se řešila situace, pokud by vyšli třeba tři pozitivní hráči? Zůstali by v zahraničí? To klub v přípravném období nehodlal riskovat. „Případná nákaza a s tím spojená karanténa v zahraničí u jakéhokoli člena týmu by byla zásadní komplikací. Zároveň si nemůžete být jisti, že nedojde na poslední chvíli k odřeknutí některého z domluvených soupeřů,“ vysvětlil Hanzlík. Naopak Sparta, která v neděli odlétá do Marbelly, což je zhruba 30 kilometrů od místa, kam mířila Plzeň, zatím soustředění neruší a přípravu jede podle původního plánu.

Plzeň měla odletět v pondělí a na místě sehrát tři přípravná utkání. Místo toho se na jarní ligový finiš nachystá v domácích podmínkách, soupeře na přípravné zápasy klub shání. Hrát by se mělo v areálu v Luční ulici. „Doba je bohužel taková, nedá se nic dělat. Herní kemp ve Španělsku by byl za standardních podmínek ideální, nicméně aktuálně je pro nás lepší zůstat v domácích podmínkách. Máme zde špičkové zázemí a ochrana týmu je pro nás prioritou. Chceme minimalizovat jakékoli riziko a být na startu jara kompletní a dobře nachystaní,“ vyjádřil se k nepříjemné situaci trenér Michal Bílek.

Problémy řeší i v Olomouci, Sigma je na pozoru před nedělním odletem na Maltu, kde klub sehraje zápasy v rámci zimního Tipsport Cupu. Osmnáctiletý záložník Jáchym Šíp má covid, trenér Václav Jílek kvůli nachlazení vynechal už ve středu v Brně přípravný zápas s Vyškovem. V celém Andrově stadionu jsou zavedena přísná pravidla a opatření, někteří hráči se pro jistotu převlékají v jiné šatně.