Nejen Sor? Do Slavie přestupuje z Baníku (i) talentovaný útočník

Trasa je totožná, ale nemá to s Yirou Sorem nic společného. Jde o dva jednotlivé případy. A na rozdíl od Nigerijce už je definitivně hotovo. Z Baníku do Slavie podle informací iSport.cz přestupuje osmnáctiletý útočník Daniel Šmiga, jenž ve FORTUNA:LIZE debutoval již v minulé sezoně. Ostrava tak ztrácí dalšího člena silného ročníku 2004.

Pod koučem Ondřejem Smetanou si Daniel Šmiga loni v květnu připsal čtyři premiérové prvoligové starty, do toho posledního proti Karviné dokonce nastoupil coby člen základní sestavy.

„Nechci ho moc chválit, mohl být ještě lepší, ale zvládl to dobře. Spoustu balonu uhrál, nedělal moc chyby. Mohl pár situací vyřešit v šestnáctce rychleji, občas trošku zaspal, byl trochu nervózní. Karviná měla tři urostlé silné stopery, ale on se nebál srazit. Pokryl si balon, hrál sebevědomě. Pro něj to měla být motivace, jsem rád. Snad na to naváže a bude hladový. Byl to ideální čas dát mu šanci,“ hodnotil ho tehdy trenér.

Zdálo se, že v áčku natrvalo zakotví a bude po odchodu Tomáše Zajíce do Polska i dál figurovat jako třetí či čtvrtý forvard (za Ladislavem Almásim, Jiřím Klímou a Nemanjou Kuzmanovičem) s přesahem pro B-tým.

Hned v létě bylo nicméně jasno, že na další ligové minuty jen tak nedojde. A v Ostravě je sbírat nebude ani v dalších měsících.

„Otevřeně můžu říct, že pro mě to není žádné téma. Dostal tady nějakou šanci, ale Dana Šmigu teď neřeším. Nemám k němu co říct, dlouho jsem ho neviděl,“ odpověděl Smetana na dotaz iSportu před pár dny na startu zimní přípravy.

Vzájemný vztah ochladl natolik, že vyústěním kariéry talentovaného fotbalisty je odchod ze Slezska. Původně měl Šmiga do Edenu zamířit až v létě po konci smlouvy jako volný hráč, nakonec se kluby dohodly na transferu za odstupné již teď.

„Je hotovo, brzy by to mělo být oficiální,“ potvrzují dva zdroje – jeden z východu republiky, druhý z Čech.

„Jedná se o nejlepší možnou variantu, navíc férovou. Žádná krádež, přeplácení nebo něco podobného. Baník sice neustále vyhlašuje, že hráče do Prahy prodávat nebude, ale další jaro na Bazalech by bylo kontraproduktivní pro všechny strany. Takže kývl a nakonec jsou všichni spokojení,“ dodávají.

Mimochodem, Šmigův přesun do Sparty, o kterém v posledních týdnech spekulovali fanoušci, vůbec nebyl ve hře. A ještě jedna zajímavost: jeho mladší bratr Jakub střílí v Baníku góly za kategorii U14.

Šmiga je mládežnickým reprezentantem, v dresu národního týmu nastřílel v různých kategoriích třináct branek. Není vyloučeno, že výhledově zamíří hostovat do druholigové Vlašimi, kde by stejně jako další slávisté sbíral cenné zkušenosti.

Anebo se rovnou ve Vršovicích brzy potká s Yirou Sorem? I to je možné...

FCB tak po Samuelu Grygarovi, jenž v létě 2020 přestoupil do Interu Milán, ztrácí dalšího člena silného ročníku 2004.

Do této kategorie patří i šikovný stoper Ondřej Kukučka, toho času na marodce.

„Ještě s námi netrénuje, jeho vývoj se bohužel táhne a zpomaluje. Konkrétně vám neumím říct datum návratu ani diagnózu, ale věřím, že to zvládne a všechno dožene. Je to pořád mladý kluk,“ uvedl Smetana na začátku ledna na adresu obránce, jemuž v Ostravě rovněž v červnu končí kontrakt.