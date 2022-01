Šéf NSA Neusser: Až opadne omikron, chceme víc diváků. Chválí Válka

Pravidelně jedná s ministerstvem i svazy, aby možné dopady covidových vln sport ustál co nejlépe. A aby se vrátili fanoušci na tribuny. Šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser věří, že nejpozději s evropskými fotbalovými poháry a hokejovým play off už limit tisíce diváků padne.

Od pondělí platí i pro sportovce, víc pro ty z kolektivních sportů, povinnost pravidelného testování. Filip Neusser věří, že zanedlouho přijde rozvolnění.

Vynutilo si opatření nějaké zvláštní kroky ze strany NSA?

„Je to reakce ministerstva zdravotnictví na akutní hrozbu mutace omikron, která se týká celé společnosti. Pro nás je určitě přijatelnější varianta testování sportovců než zavírání sportovišť, jak tomu bylo před rokem. Nicméně doufám, že jakmile současná vlna a akutní hrozba opadne, opatření se znovu rozvolní.“

Co znamená pro další fungování sportovního kolektivu pozitivní test?

„Na tuto otázku bohužel nelze odpovědět obecně. Jak jsme byli informování při jednáních na ministerstvu zdravotnictví, každý případ řeší vždy individuálně místně příslušná hygienická stanice.“

Existuje hranice, při které už jde do karantény celý kolektiv?

„Obecná pravidla, která by určovala, při jakém počtu nakažených sportovců v kolektivu zamíří celý tým do karantény, nejsou. Při pozitivním nálezu zástupci hygienické stanice posuzují všechny okolnosti, jak často byl daný kolektiv pohromadě, kolik členů je očkováno a podobně.“

Do jaké míry je očkování negativně testovaných podstatné pro případné uvalení karantény?

„Ze zkušeností můžeme říci, že pokud je daný kolektiv naočkovaný a objeví se například pouze jeden nebo dva pozitivní nálezy, jsou ostatní spoluhráči otestováni PCR a v případě negativních testů normálně pokračují dál, bez karantény. Fungování kolektivu to omezí minimálně oproti tomu, kde by například byla polovina členů kolektivu nenaočkovaná.“

Máte snahu jakkoli tlačit na sportovce, aby se očkovali?

„My nijak na sportovce netlačíme, nicméně ve spolupráci se sportovními svazy se jich o nutnosti očkování samozřejmě snažíme přesvědčit co nejvíce. Rovněž jsme zapojili reprezentanty do kampaně Tečka za koronavirem. A musím říci, že z přístupu profesionálních sportovců jsem velmi nadšený, máme zejména ve fotbalových a hokejových profesionálních soutěžích týmy, kde je naočkováno 100 % sportovců nebo se této metě blíží. Sparta i Slavia navíc nyní otevřely na svých stadionech očkovací centra, to je skvělý nápad, který jednoznačně podporujeme.“

Jak to vypadá s návratem diváků na stadiony?

„Ministerstvo zdravotnictví je v současnosti velmi obezřetné kvůli mutaci omikron. Já jsem rád, že se nám podařilo vyjednat, že nedojde ke zpřísnění opatření, jak navrhovalo. Opatření zůstala stejná. Zároveň ale připravujeme ve spolupráci se sportovními svazy podmínky návratu diváků na sportoviště. Tam jde zejména o to, že plošná opatření na 1000 diváků nereflektují rozdílná sportoviště – proč by na fotbalovém stadionu s kapacitou přes 15 000 diváků, který není navíc uzavřený, mělo být maximálně 1000 diváků stejně jako v uzavřené volejbalové hale s kapacitou 1200 lidí?“

Takže jste optimista?

„Pevně věřím, že se potvrdí odhady odborníků a mutace omikron se brzy přežene a budeme moci nastavit tato nová pravidla pro účast diváků na sportovištích. Nerad bych se díval na play off hokejové extraligy, které se hraje před pár diváky, nebo zápasy evropských pohárů pražských „S“ proti Fenerbahce, resp. Partizanu Bělehrad před skoro prázdnými stadiony. Byla by hrozná škoda jak pro hráče, tak pro fanoušky, kdyby zde mohlo být pouze pár procent z celkové kapacity stadionů.“