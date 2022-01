Sudí Hrubeš: Snažíme se mít čistou hlavu. Jak vidí kolegy v odposleších?

Teď se však Hrubeš připravuje spolu s ostatními kolegy na soustředění před začátkem jarní části ligy a je připraven naskočit do nejvyšší soutěže. „Byla to situace, která nastala. Takto to bylo vyhodnoceno, respektoval jsem to a připravoval jsem se na další část sezony,” shrnul Hrubeš lakonicky pocity ze svého podzimního trestu.

„My jsme neříkali, že ho vyřazujeme navždy,” upozornil šéf Komise rozhodčích Radek Příhoda. „Byla to nějaká doba, udělala se nějaká chyba. Šel si odpočinout, teď se vrací zpátky a bude pískat profesionální soutěže. A ty jsou dvě. První a druhá liga,” doplnil.

Zlatá píšťalka: V čem chybovali Hrubeš s Julínkem a jak si vedli ostatní?

Hrubeš patří mezi hrstku nejzkušenějších čtyřicátníků, kteří ještě stále neukončili kariéru a zároveň se jejich jméno neobjevilo v doposud zveřejněných odposleších z policejních spisů. Na rozdíl od celé řady bývalých Hrubešových kolegů a vrstevníků, kteří se zapletli do družných rozhovorů s Romanem Berbrem.

„Všeobecně jde o nepříjemnou situaci pro fotbal,” komentuje zveřejněné odposlechy Hrubeš. „Nikdo to nechce a nezbývá než na to teď zapomenout a prostě začít odznova. Přesvědčit veřejnost, že situace bude lepší, aby ve fotbal lidi věřili a chodili hlavně na stadiony, pokud to covidová situace dovolí.”

V režimu ovládaném Romanem Berbrem a jeho spřízněnými lidmi měli rozhodčí nezáviděníhodnou úlohu. Zveřejněné rozhovory z policejních odposlechů napovídají, nakolik pokřivené vnímání měli o roli sudích Berbr, Rogoz a spol.

Letitá Berbrova éra je pryč. Mnozí protagonisté, kteří ji zažili a snažili se ve fotbale uspět i s ušpiněnými lakýrkami, jak popsal přístup funkcionářů trenér Miroslav Koubek, ale ve fotbale a v klubech zůstávají. A s ní i léty nabobtnalá nejistota, zdali někde nepřetrvává vyšší zájem. O nedůvěře ví své i Karel Hrubeš, který měl v zákulisí nálepku sudího, který nevadil Viktorii Plzeň, když v kariéře odřídil zdaleka nejvíc utkání právě západočeského klubu - osmatřicet.

„Situace je nepříjemná, protože všichni vnímáme, co probíhalo v médiích. A jediný můj recept je jít na utkání a tohle hodit za hlavu. Záleží na nás, jak zápas odřídíme. A co si o tom lidé budou myslet, se odvíjí od toho, jak my budeme působit na hřišti a rozhodovat,” popisuje Hrubeš.

Současná komise neustále zdůrazňuje, že jejím hlavním úkolem je vrátit důvěru v rozhodčí. Celé fotbalové hnutí je ale vůči chybám sudích stále velmi ostražité a prchlivé. Přepnout tedy najednou do mentálního nastavení, ve kterém lze pískat zápasy bez vnímání zákulisní zátěže, nemusí být jednoduché. „Snažíme se o to, co po nás komise chce. To znamená mít na utkání čistou hlavu a věci, které vidíme, posuzovat dle pravidel fotbalu,” říká k letošní změně Hrubeš.

Komise chce každopádně dávat šanci mladším rozhodčím. Pro Hrubeše je ale zvýšená konkurence i motivací. „V podstatě to máme stejné jako hráči. Je to pro nás konkurence a samozřejmě takový bič, abychom neusnuli na vavřínech, neustále se zlepšovali a snažili se aspoň trochu přiblížit mladým klukům,” říká sudí, který v únoru oslaví pětačtyřicáté narozeniny.

Hrubeš si je vědom, že nováčci a sudí, kteří budou vrženi do ligového dění rychleji, než je zvykem, nebudou mít vůbec lehkou úlohu. „Vidím v řadách kluků šikovné a nadějné. Budou to mít těžší, protože adaptace musí být rychlejší. Nemají čas na to, aby dělali chyby. Samozřejmě rozumím tomu, že veřejnost a funkcionáři mladé rozhodčí v lize chtějí, protože je zřejmě nemůže zajímat, že nemají čas na adaptaci. A oddíly jim na adaptaci taky nevěnují mnoho času,” pousmál se hořce.