Jatka v přípravě, nedohráli Krejčí i Vitík. Bylo to za hranou, zlobí se Sparta

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Koronavirus má mohutná chapadla. Fotbalové týmy neničí jen absencemi mnoha hráčů, dokáže zasáhnout i do složení soupeřů pro přípravné období. Čerstvě to pocítila Sparta, která se na kempu ve Španělsku měla v sobotu utkat se Salcurkem a už ve středu s Admirou Wacker. Rakouští soupeři ale duely zrušili, na Letenské proto „zbyli“ Rusové. A hned duel s Rostovem se proměnil v jatka, která zraněními odnesli Ladislav Krejčí mladší a Martin Vitík. „Bylo to za hranou, ale snad nepůjde o nic vážného,“ zadoufal asistent trenéra Zdeněk Bečka po výhře 2:0.

Martin Vitík seděl se zaledovaným kolenem na skromné tribunce u hřiště a přes mobilní telefon domů posílal nejčerstvější zprávy o svém zdravotním stavu. Nedaleko sedící Ladislav Krejčí mladší do sebe ládoval odpolední svačinu a i v jeho tváři byste usměv hledali marně.

Sparťanští talenti nechyběli v základní sestavě přípravného duelu s Rostovem, nedotáhli to ale ani do konce prvního poločasu. Krejčí musel předčasně střídat kvůli nakopnuté holeni, Vitíkovi zase vystavil stopku likvidační zákrok jednoho z Rusů, který mladého stopera trefil ve skluzu kolíky přímo na koleno.

„Určitě by to mělo mít nějaké hranice. Kdyby to rozhodčí ze začátku utnul, tak by k tomu nedošlo. Pak jsme zbytečně byli podráždění i my, museli jsme hráče klidnit,“ prohlásil asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Hlavně první poločas se to ve španělské Marbelle pořádně řezalo. Rozdávali především hráči Rostova, mimo zmíněného dua šli k zemi po nevybíravých zákrocích i Lukáš Haraslín, David Pavelka a Jakub Pešek.

Na straně Pražanů naopak v reakci přitvrdil právě Krejčí mladší. Po tvrdém zákroku před sparťanskou střídačkou to vzápětí schytal. „Láďo!“ vyjel na mladého záložníka okamžitě hlavní kouč Pavel Vrba.

Jasný signál, že Sparta takové počínání v přípravném utkání rozhodně vidět nechtěla.

„Samozřejmě! Hráče jsme upozorňovali, že to je sledované utkání. Kdyby někdo byl vyloučen, mohlo by nás to mrzet. Jsem rád, že jsme to ustáli,“ oddechl si Bečka.

Tvrdá hra soupeře podle všeho nebude mít vážnější následky. Informace deníku Sport totiž hovoří o tom, že zranění Krejčího ani Vitíka by neměla být vážná. Nějakou pauzu v tréninkovém procesu si ovšem vyžádat mohou… Pomoci by mohl den volna, který v neděli celému týmu Vrba dopřeje.

„Většinou to tak na soustředěních funguje. Jak jsou tu hráči dlouho, bývají podrážděnější. Rozhodčí tomu taky moc nepřidal…“ povzdechl si letenský asistent.

Až od druhého poločasu se emoce na hřišti uklidnily. Rostov se začal víc soustředit na fotbal, duel se tak mohl dohrát bez problémů. Sparta z něj nakonec měla výrazně víc. Už v prvním poločase po krásné přihrávce Krejčího mladšího otevřel skóre Haraslín, po změně stran pak pečetil triumf zimní novic Tomáš Čvančara.

„Jsme rádi, že se nám povedlo zápas úspěšně dohrát. Je to povzbuzení do další práce na soustředění, navíc nám to ukázalo spoustu věcí. Hlavně na defenzivě musíme pracovat, ale v útočné fázi jsme se přesvědčili, že i proti tak kvalitnímu soupeři se dokážeme prosadit,“ hodnotil Bečka.

Ze zdravotních důvodů do utkání nezasáhli další mladíci Filip Souček s Matějem Polidarem, kteří léčí drobné šrámy. Druhý španělský test absolvuje Sparta ve středu, soupeřem jí bude Lokomotiv Moskva i s exslávistou Janem Kuchtou, který otevřel svůj gólový účet v ruském celku v sobotním přípravném duelu proti Jablonci.