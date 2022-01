Divoké Nitovo období. Kritika, pak zranění. Zvláštní slova, nechápe Vrba

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Byla to tak trochu rána z ničeho nic, když se krátce před vánočními svátky gólman Florin Nita pustil prostřednictvím rumunských médií do kritiky Sparty a jejího kouče Pavla Vrby . „Trenér se mnou vůbec nemluví, možná se mu nelíbí můj obličej,“ nechal se slyšet zkušený brankář. Tahle vyjádření pochopitelně zarezonovala i na Letné. „Zvláštní slova,“ kroutí hlavou Vrba.

Sezonu zahájil v pozici jasné jedničky. Florin Nita během podzimu svůj tým několikrát podržel, předváděl vysoce nadstandardní výkony. Po výbuchu a porážce 0:4 na Slovácku se ale trenérský štáb rozhodl pro změnu.

Rumun putoval mezi náhradníky a poprvé od příchodu na Letnou dostal příležitost Dominik Holec. Slovenský internacionál tuhle šanci popadl pevně do rukou, s ním v brance Sparta vyhrála pět ze šesti zápasů. Nebyl důvod, aby se Nita mezi tři tyče vracel.

Balkánský gólman ale tuhle situaci nesl vysoce nelibě a v rozhovoru pro rumunská média po skončení první poloviny sezony pořádně povolil páru.

„Žádné konkrétní vysvětlení jsem od trenéra nedostal. Mluvil jsem se sportovním ředitelem (Tomášem Rosickým) a zbytkem trenérů a nevím, co říct. Bylo to jen rozhodnutí hlavního trenéra. Snažil jsem se s ním mluvit, ale bohužel mi to nešlo,“ uvedl pro list Gazeta Sporturilor.

Tahle slova velice rychle dolétla i do Generali Česká pojišťovna Areny, kde začala okamžitě rezonovat. Řešila se především na úrovni vedení a uvnitř realizačního týmu.

„Překvapilo mě to. Nebylo to úplně tak, jak Florin říkal. Naši trenéři brankářů s ním komunikovali. Mají velký vliv na to, kdo bude chytat. S Florinem se baví. V rumunských médiích to bylo nějak prezentované, což mě hodně mrzelo. Po pěti výhrách říkat něco takového je minimálně zvláštní. Ale je to jeho věc,“ kroutil zkušený kouč hlavou v rozhovoru pro deník Sport.

Faktem je, že s Holcem v brance byla Sparta vysoce úspěšná. Dvakrát udržela čisté konto a pouze na Rangers inkasovala víc než jednu branku.

„Nebyl důvod, abychom do obsazení brankářského postu zasahovali. Nitova slova byla zvláštní, víc bych se k tomu nevyjadřoval,“ prohodil Vrba.

Vzduch se pročistil

Podle informací deníku Sport zástupci klubu po startu zimní přípravy s rumunským reprezentantem opakovaně komunikovali. Znovu mu vysvětlovali aktuální stav věcí, vzduch mezi oběma stranami se pročistil.

Atmosféra během probíhajícího španělského kempu tak není nijak narušena, Nita navíc pro přetrvávající zranění zůstává i v Marbelle mimo tréninkový proces.

Tak trochu sama se tak zodpovídá otázka, kdo začne jaro v pozici jedničky. Podle všeho ji uhájí Holec.

„Úplně jasno ale zatím není. Máme tu dva trenéry gólmanů, kteří mají velké slovo. Dám na jejich názor. Určitě mají nějakou představu. Nita je delší dobu zraněný a zůstává mimo. Budeme o tom ještě diskutovat v Praze. Chceme, aby to daný gólman věděl několik dní dopředu. Pro mě je důležité to diskutovat s lidmi, kteří o tom vědí víc než já. Nikdy jsem nechytal. Myslím ale, že na tomhle postu nemáme vůbec problémy,“ uzavřel Vrba.