Malta jako vakcína pro Sigmu: defenziva ve formě, baví mladá křídla

Dvě základní dávky a jako bonus jedna posilovací. V současném očkovacím trendu se prezentovali olomoučtí fotbalisté na maltském Tipsport Cupu. Nejdříve si poradili s dánským Aalborgem (3:0) a slovenskou Trnavou (3:2), což jim garantovalo prvenství v turnaji, a nakonec přejeli i rakouský Tirol (3:0). Sigma by měla být na jaře i díky širšímu a uzdravenějšímu kádru silnější, trenér Václav Jílek plánuje útok na šestku. Tady je souhrn povedeného kempu před sobotní generálkou s Brnem.

Co ukázala Sigma Olomouc na Maltě?

Starý dobrý Jemelka

Je zpět. Definitivně. Bezchybnými výkony na Maltě dal Václav Jemelka vzpomenout na bývalou formu, díky které se probojoval i do reprezentace a vyzkoušel angažmá v belgickém Leuvenu. Opět byl všude včas, souboje vyhrával suverénním způsobem, což se zájemcům z Dánska muselo líbit. Jemelkův odchod je však (vzhledem ke zraněným konkurentům, kterým v létě končí smlouva) nepravděpodobný, poznal to Baník i Plzeň. Dobré jaro pod Václavem Jílkem by ho mohlo vystřelit, ale Sigma nemá náhradu. Po Karlu Pojezném se začala poptávat pozdě, Ostrava byla rychlejší.

25 - Jemelkova hodnota v milionech korun podle Transfemarktu.