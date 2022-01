Janošek v Plzni? Na jeho místě je přetlak, hledí do ciziny, ale...

Pohyb v kádru, o kterém mluvil plzeňský trenér Michal Bílek v sobotu po přípravném zápase s Mladou Boleslaví (0:1) , by se mohl týkat například Dominika Janoška. Třiadvacetiletý záložník má sice hned několik nabídek z FORTUNA:LIGY, ale možná si zkusí úplně novou soutěž. „Dominikovou prioritou stále zůstává prosadit se v Plzni. Ale pokud by měl jít zase na hostování, dáváme přednost zahraničí,“ hlásí jeho agent Roman Brulík.

Zatímco útočníků nemá druhý tým tabulky pomalu ani do mariáše, na pozici defenzivních záložníků panuje až zbytečný nával. Minimálně pět hráčů na dvě místa je zkrátka moc.

„Na tomto místě sestavy má Viktorka obecně obrovský přetlak,“ cítí i hráčský agent Roman Brulík. První housle hrají fotbalisté s reprezentačními ambicemi Lukáš Kalvach a Pavel Bucha, záda jim kryjí Modou Ndiaye, Miroslav Káčer a Dominik Janošek.

A černý Petr podle všeho zbude posledně jmenovanému, který šel v sobotu proti Mladé Boleslavi na hřiště až v 83. minutě.

Bucha s Kalvachem jsou na forhontě nejen z výkonnostních důvodů, ale i z ekonomických, Viktoria totiž potřebuje nejpozději po sezoně svůj rozpočet podepřít nějakým zajímavým přestupem. Zejména šestadvacetiletý Kalvach má nejvyšší čas v létě odejít. Plzeň však zároveň potřebuje, aby Janošek byl coby jeho případná náhrada na jaře v řádném provozu a vrátil se zpět v top formě a s patřičným sebevědomím.

Třiadvacetiletý odchovanec Brna přišel do Plzně ze Slovácka za 10 milionů korun už před čtyřmi lety, ale trvalou pozici si zatím ve Štruncových sadech nevybudoval. V červenomodrých barvách odehrál pouze 24 ligových zápasů – z toho 14 loni na podzim.

„Přitom v létě byl odepsaný, neměl jet s Plzní ani na soustředění. Ale kvůli zranění jiných hráčů dostal šanci a zejména v úvodu sezony sehrál velmi zajímavou roli,“ připomíná Brulík.

V minulosti Janošek hostoval v Mladé Boleslavi a ve Zlíně, nyní o něj hodně stály Pardubice a hodil by se určitě i řadě dalších tuzemských prvoligových klubů. Ale touto cestou Brulík se svým klientem už spíš jít nechce.

„Pokud by mělo jít o hostování, dáváme přednost zahraničí,“ hlásí Brulík. V prosinci byl na stole přesun do Zaglebie Lubin, kam měli jít trénovat Pavel Hapal s Radoslavem Kováčem, ale to nakonec neklaplo.

Nyní je Janošek spojován s jiným polským klubem. Situaci sonduje Bruk-Bet Termalica Nieciecza, respektive jeho nový kouč Radoslav Látal, který pro záchranářskou misi získal z Plzně už levého beka Matěje Hybše. A když se mu nepodařilo zlanařit Adama Jánoše z Baníku Ostrava, vzpomněl si na Janoška. Zatím však zůstalo pouze u zdvořilostního dotazu.

„Radek se mě ptal, ale žádný vývoj to nemá,“ říká Brulík. „Dominikovou i naší prioritou nicméně stále zůstává prosadit se v Plzni.“