Višinský míří natvrdo do Liberce, mladík z Fulhamu na sever nepřijde

V neděli si Denis Višinský zahrál třicet minut za Slavii v generálce proti Baníku Ostrava (4:2). Na startu nového týdne už se bude hlásit na tréninku v Liberci, kam osmnáctiletý talent přichází na přestup. Jde o stejný model, jaký obhájce titulu nedávno použil třeba v případě Daniela Langhamera, kterého uvolnil do Mladé Boleslavi. Spočívá v tom, že Slavia si v následujících letech může mladého hráče kdykoli koupit zpět za předem dohodnutou částku, která se pohybuje v řádu nižších milionů korun.

Višinský společně s dalšími mladými odchovanci Slavie absolvoval s mistrovským týmem soustředění v Portugalsku, ale do užšího kádru se přes konkurenci Petera Olayinky, Ivana Schranze, Lukáše Masopusta a Yiry Sora neprosadil. Svou sbírku dvou prvoligových startů proto bude rozšiřovat na severu Čech, kde by měl dostat mnohem větší prostor.

Kromě Višinského stojí trenér Slovanu Luboš Kozel také o slávistického stopera Filipa Prebsla. Na odchodu je totiž kapitán Matěj Chaluš, který vyjednává o přestupu do švédského Malmö. V tomto případě však situaci komplikuje fakt, že Prebsl včerejší zápas s Baníkem nedohrál kvůli zranění a jelikož opustil hřiště na nosítkách, panuje reálná obava, že půjde o něco vážnějšího. Víc řekne rentgenové vyšetření, na které hráč okamžitě zamířil.

V souvislosti s Libercem se mluvilo také o třetím slávistovi – Denisi Alijagičovi. Jenže produktivní útočník dává přednost odchodu do Mladé Boleslavi, a tak vedení severočeského klubu stočilo svou pozornost až do Anglie. Konkrétně do Fulhamu, kde za juniorku hraje Jean-Pierre Tiéhi, o tři roky mladší bratr záložníka Slovanu Christa Tiéhiho. V této sezoně má herní vytížení zatím pouze 13 procent a ve dvaceti letech pochopitelně hledá štaci, kde dostane větší důvěru.

V Liberci to však nebude, Fulham mu spíš najde hostování na Ostrovech. „Mladší Tiéhi byl nějak ve hře, ale jeho příchod do Liberce můžu teď vyloučit,“ říká Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Slovanu.

Majitel klubu Ludvík Karl sice v zimě vydělal na Tarasi Kačarabovi a podílu na přestupu Jana Kuchty do Lokomotivu Moskva téměř padesát milionů korun, další jsou na cestě za Chaluše. Ale žádné velké investice do kádru šetrný boss, jak je ostatně jeho zvykem, nechystá.

Je to dané i faktem, že devátý tým FORTUNA:LIGY nemá na jaře moc o co hrát. Boj o záchranu by se jej už týkat neměl a vzhledem k tomu, že z MOL Cupu vypadl s třetiligovými Zbuzany, nemá ani žádnou reálnou šanci na postup do pohárové Evropy.

Tým zatím opustili ofenzivní hráči Jakub Nečas (Brno) a Ondřej Novotný (návrat do Sparty, nyní Pardubice), kteří se na podzim prakticky nedostávali do zápasových nominací.