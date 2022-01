Fila a Slavia? Další pokus, ve hře byl i Alijagič. Spíš ale přijde Jurásek

Už to má skoro tolik dílů jako nekonečná sága kolem rodiny rančerů z Dallasu. Daniel Fila do Slavie, nebo ne? Podle posledních informací iSport.cz ani tentokrát nespějí jednání k dohodě o přestupu mladého střelce.

Kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský zmínil tuhle možnost v neděli odpoledne, těsně po generálce s Baníkem Ostrava, kterou domácí vyhráli po divokém průběhu 4:2. Plán měl být zhruba tento: z Mladé Boleslavi se přesune devatenáctiletý reprezentant, zatímco opačným směrem se vydá jiný talent Denis Alijagič, plus červenobílí přidají i finanční kompenzaci.

Jenže tuhle hráčskou výměnu komplikuje jiné jednání, které se odvíjí mimo Středočeský kraj a taky se týká osmnáctiletého slávisty s bosenskými kořeny. A sice že by měl odejít spíš do Slovanu Liberec. Ostatně Severočeši byli jedním z několika zájemců a zároveň řeší i další alternativy do svého útoku. O Alijagiče se mimo jiné hlásily třeba Teplice, doposud neúspěšně.

Návrhu mezi slávisty a Mladou Boleslaví o výměně Fily za Alijagiče nicméně předcházela závratnější kombinace. Do Edenu kromě reprezentanta do 21 let ještě obránce David Jurásek, o něhož Slavia vedle Fily taky usiluje po celou dobu zimní pauzy, a do Mladé Boleslavi kromě Alijagiče ještě Kryštof Obadal. Samí mladí a navíc se to jejich pozicemi na hřišti krásně vykrývalo.

To už je ale podle všeho taky passé. Zůstává tak zejména u poslední možnosti, kterou ještě zmíněné kluby mezi sebou řeší.

Tou je, že Slavia přitlačí na získání levého beka Juráska, za něhož by kouč Karel Jarolím přivítal v týmu Obadala, u něhož by si červenobílí ponechali dohodu o ceně zpětného odkupu, aby ho mohli do určité doby hladce získat zpět. Pokud by se tedy slávistický odchovanec v Boleslavi rozehrál.

Kromě Obadala by pak ještě doplatili Středočechům částku, přesahující prý 20 milionů korun.

To je teď podle dostupných informací poslední verze známého přestupového seriálu. Každopádně okno zůstává otevřené ještě zhruba tři týdny.