Hrdina Karviné Bajza: Velký úspěch. Na Slavii jsem čekal víc práce

Vyhráli jste 1:0. Je to snový úvod do jara?

„Určitě, takový začátek jsme si vůbec nepředstavovali. Z Edenu se body nevozí, a nám se povedlo sebrat rovnou tři. Je to pro nás velký úspěch. Doufám, že tímto způsobem budeme pokračovat i nadále. Co se mě týče, první zápas za Karvinou, první nula, ještě proti Slavii. Nic lepšího jsem si nemohl představit.“

Za kritického stavu 0:0 Peter Olayinka neproměnil pokutový kop. Nastřelil břevno…

„Stalo se to po mojí chybě, kdy jsem špatně vykopl míč. Byl z toho brejk a penalta. Naštěstí Olayinka trefil jen břevno a míč šel ven. Měl jsem tedy i štěstí, ale i to gólman potřebuje.“

Byl jste instruovaný, kdo by za Slavii mohl penaltu zahrávat?

„Ano, bavili jsme se o tom, ale třeba Olayinka v našem výčtu vůbec nebyl. (usměje se) Rozhodl jsem se jít doprava, on mířil doprostřed, ovšem moc vysoko.“

Čekal jste, že v Edenu budete mít více práce?

„Upřímně říkám, že ano. První minuty byly dost dramatické, Slavia měla asi šest rohů, my však zůstávali kompaktní, při sobě a nedovolili jí žádnou šanci. Možná tu Madsenovu patou. Po pauze jedna hlavička, dorážka a zaplaťpánbůh jsme skórovali z brejku. Je to skvělé.“

V tabulce jste v extrémně složité situaci, navzdory šokujícímu vítězství jste stále poslední. Získali jste po sladkém triumfu sebevědomí?

„Stoprocentně. S těmito body jsme vůbec nepočítali. Nyní na to ale musíme navázat v příštím kole s Jabloncem. Teplice vyhrály, my se však potřebujeme dívat jen na sebe a v každém zápase sbírat, co nejvíce bodů.“