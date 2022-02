Smutný Ševčík: Stanciu by pomohl. Podpořil chybujícího mladíka

Všechno marné. Slavia ždímala poslední Karvinou, ale nakonec senzačně prohrála 0:1. Scházel jí výraznější nápad, moment překvapení. A tak se v Edenu vzpomínalo na Nicolae Stancia. „Určitě by nám pomohl,“ připustil středopolař Petr Ševčík. Zároveň podpořil sedmnáctiletého spoluhráče Daniela Samka, který svojí chybou spustil vítěznou akci Karviné.

Jaké jsou příčiny kolapsu?

„I přes naši velkou dominanci na míči to byl strašně těžký zápas. Karviná utkání více než dobře odbránila. My jsme byli pomalí na míči, málo jsme otáčeli hru, málo se dostávali do koncovky a vytvářeli si málo závarů. Až na penaltu jsme neměli vyloženou šanci.“

Bylo problém jen v otáčení hry?

„Soupeř hodně dobře bránil, v deseti lidech stál na vápně, bylo těžké se k nim dostat. Často jsme to zkoušeli centry, gól se nám ale dát nepodařilo.“

Naopak jste inkasovali z brejku. Šlo o sled několika individuálních chyb?

„Hráč Karviné (Čmelík) odcentroval rohlík za obranu, což je pro beky nejtěžší. Nevím, zda v ten moment někdo nezařval Linžimu (Lingrovi) „sám“ nebo „záda“, protože balon pouštěl. Nicméně, máte pravdu, chyb bylo víc. Musíme si to rozebrat na videu.“

Na počátku všeho byla laciná ztráta Daniela Samka.

„On je výborný fotbalista, nebude mít problém se z toho oklepat. Samozřejmě, že i my Sámovi pomůžeme. Každý dělá chyby. Lámat si hlavu kvůli jednomu utkání je nesmysl. Škoda, že na stadionu nemohlo být víc diváků. Určitě by nám pomohli. Do hlediště jich může jen tisíc, což je naprosto šílené. Strašně nám chybí. Jestli tady má být tisícovka, nebo dvacet tisíc, je obrovský rozdíl.“

Evidentně vám chybělo víc nápadu, tudíž i Nicolae Stanciu?

„Byl to jeden z našich nejkreativnějších hráčů. Určitě by nám pomohl. Nico tady však už není, musíme se koukat jen na sebe a snažit se ho nahradit.“

Už ve středu vás čeká pohárové derby se Spartou. Bude to úplně jiný zápas? „Musíme se z toho oklepat. Největší chyby si rozebereme na videu, hned zítra vše hodíme na hlavu a budeme se soustředit jen na Spartu. Jsme dost zkušení na to, aby nás první neúspěch nerozhodil.“

Slavia - Karviná: Olayinka z penalty napálil břevno a neproměnil!