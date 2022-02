Zlín trčí do úterý v karanténě. Inhalujte Vincentku, radí hráčům kouč

K několika absencím důležitých hráčů se přidala v pátek další jobovka: dva nakažení a karanténa pro celý tým až do úterý. Zlín musel odložit nedělní duel s Libercem a trenér Jan Jelínek (39) se obává, že omikron či jeho příbuzné mutace budou řádit (nejen) ve fotbale ještě dlouho. „Moc světle to zatím nevidím,“ přiznává. Jakžtakž dal mužstvo do kupy, nachystal ho na jarní start. Jenže koronavirus hodil Janu Jelínkovi do plánů vidle. Tušil, že to může přijít. „Obcházelo nás to na stadionu už týden před tím. Chytl to i trávníkář a lidé okolo,“ popisuje kouč Zlína, jenž sám prodělal covid před čtrnácti dny. Nakonec se nákaza rozlezla i v kabině. Následně zasáhla hygiena.

Je to celý naprd, co? „Když se to dostalo do kabiny, jenom jsem se modlil, aby se nákaza nerozšiřovala. Bohužel při posledním oficiálním testování před zápasem se prokázaly další dva případy. Už se to kabinou šířilo. Rozhodnutí hygieny musíme respektovat. Někteří kluci mají bohužel příznaky. Doufám, že budou jen ty třídenní a ne dlouhodobější. Někoho koronavirus zasáhne víc. Třeba Honza Hellebrand s tím měl velké problémy. Trvalo mu delší dobu, než se z toho dostal. Teď přemýšlím nad tím, jak kluky ve středu rozhýbat. Telefonuji si s nimi. Ptám se, jak se cítí. Mám plnou hlavu jiných starostí.“

Vy jste měl taky těžší průběh, že?

„Ano. A pořád kašlu. Pro aktivního sportovce je to komplikace. Jenom hráči, kteří to prodělali v poslední době, můžou nějak fungovat. Jinak jsme do úterý v domácí karanténě. Pevně doufám, že ve středu začneme trénovat, abychom se stihli nachystat na další utkání. Je to něco nového. Navíc hrajeme už v sobotu na Bohemce, čeká nás cestování. Žádný trenér si v této době nemůže být ničím jistý. Otazníků bude v průběhu jara víc. Víme, že omikron je oproti deltě vysoce nakažlivý.“

Máte nějaký recept na rychlé uzdravení?

„Když jsem se po covidu začal cítit dobře a chtěl jsem se začít hýbat, hned jsem se rozkašlal. Budeme řešit inhalace Vincentky a podobně.“

Lahve Vincentky byste mohl dovézt do šatny z rodných Luhačovic, ne?

„To není reklama, ale opravdu mám s tím pozitivní zkušenost. Jako správný Luhačovjan vlastním inhalační přístroj. Když jsem začal na radu mého otce inhalovat Vincentku, během tří dnů mi to hodně pomohlo. Předtím jsem kašlal, pálilo mě na hrudníku. Můžu říct, že to hustím i do hráčů.“

Nejste na druhou stranu rád, že se vám aspoň někteří hráči můžou za týden uzdravit?

„To se ukáže… Může to tak být a nemusí. Nikde není napsané, že nám neonemocní někdo další a nezanechá to na něm nějaké stopy. Je to takové věštění, mám z toho smíšené pocity. Rozhodně jsme byli na Liberec nachystaní lépe než na generálku se Senicí.“

Nemáte tedy pocit, že za týden, za dva bude po pandemii?

„Opravdu si to nemyslím. Moc světle to zatím nevidím. Snad to bude dobré, až se všichni promoříme. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že z mého okolí chytlo tu nákazu strašné množství lidí. Celá moje rodina včetně rodičů, kamarádi. Ozývá se to zleva, zprava a uhlídat to nejde. I když nejsou příznaky tak fatální, hráče to vyřadí. Zlínský kraj je na tom momentálně nejhůř, což moje zkušenosti potvrzují. Když je někdo nakažený, za chvilku mi hlásí další tři, že to mají taky.“

Jste za těchto okolností rád, že se chystá rozvolnění a na fotbal bude moct brzy přijít daleko víc lidí než stávající tisícovka?

„Tohle jen malá kapka. Myslím, že v obchoďácích, kam chodím nakupovat, je daleko větší ohnisko. Jde o vnitřní prostory, lidé jsou metr od sebe. To je podle mě mnohem větší problém. Při fotbale jste na vzduchu, můžete si sednout dál od sebe. Stadion je na to dost velký. Bohužel, člověk to fakt může chytit všude.“

Jak to vypadá s marody?

„U Rudy Reitera byla původně prognóza, že bude mimo hru do konce celé dlouhodobé části. Ale po posledním vyšetření už je to optimističtější. Odhodil berle, hojí se to dobře. Je otázka, jak bude reagovat na rekondiční část. Mára Hlinka vypadá dobře, snad bude do čtrnácti dnů plnohodnotně připravený. U Filouse (Martin Fillo) jsou taky dobré zprávy. Jen na to musí vletět s rozumem, ne s vervou. Lamin teď běhá individuálně. Věřím, že se brzy připojí k týmu na části tréninků. Ale v jeho případě už jsme si věřili víckrát a jeho tělo vždycky nějak zareagovalo.“

SESTŘIH: Slavia - Karviná 0:1. Po 59 duelech ligová prohra doma! První letošní triumf hostů

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. Hosté nevyužili zaváhání Slavie, černá série trvá