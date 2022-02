Holoubek o talentech a cestě na Everest: Utíká nám silová složka

Fotbalové mladé pušky – příslib velkých výkonů a zářných úspěchů, ale i zhodnocení investic pro klub. Jenže často to vypadá, že zatímco v českém fotbale jako by měli mladí hráči označovaní za talenty pořád na všechno dost času, jejich zahraniční protějšky jsou už v základních sestavách svých týmů, nebo dokonce platí za opory. Čím to je? Mají tuzemské naděje zpoždění, a pokud ano, tak proč? „Utíká nám silová složka. Tam vidím v případě mladých hráčů obrovský rozdíl mezi námi a konkurencí,“ říká trenér reprezentace do 19 let David Holoubek.