TOP 10 talentů: Vrbův terč, kometa ze Slavie, děťátko za miliony. Vítězem je...

10. DAVID TKÁČ (19)

záložník, Zlín

Bilance v I. lize: 20/5

Hráčský agent: Karol Kisel (K2K Sports Entertainment Group)

Na podzim vlétl do ligy ve velkém stylu a stal se nejlepším střelcem Zlína. „Hned myslí směrem nahoru. To je jeho velká výhoda,“ vyzdvihuje sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera. „Přesně takto chceme, aby se hráči posouvali z dorostu do áčka.“