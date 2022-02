Fila a Jurásek patří Slavii, věří v jejich potenciál. Upsali se do roku 2026

David Jurásek a Daniel Fila přestupují z Mladé Boleslavi do Slavie • Twitter.com/@slaviaofficial

Hotovo, podepsáno. Jak už informoval deník Sport, Daniel Fila a David Jurásek přestupují z Mladé Boleslavi do pražské Slavie. Dohromady má za ně mistr podle informací iSport.cz zaplatit asi 53 milionů korun, plus Středočechům pošle ještě mladého obránce Kryštofa Obadala. Na něho si ovšem ponechají předkupní právo. Fila i Jurásek podepsali v Edenu do léta 2026.