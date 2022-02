Rezek o Sparta - Plzeň: Křídla jsou Vrbova filozofie, Bílek to zatáhne

Poradí si Sparta s poctivou defenzivou Plzně?

„Viděli jsme, že nejen Sparta má problémy, když hraje proti mančaftu, který je vzadu dobře srovnaný a má dobře zorganizovanou hru. Je těžké se do takového týmu dostat, například jako Sparta v Budějovicích (0:0). Podobně to zkusí Plzeň na Spartě, že začne ze zajištěné obrany a bude spoléhat na to, že uteče z nějakého brejku.“

Oba týmy jsou velmi silné na krajích. Rozhodne se na stranách hřiště?

„Je to možné. Jak jsem zažil trenéra Vrbu, je to jeho filozofie. On má rád hru po stranách, přečíslování a centry před bránu nebo dohrávání akcí z křídelních prostorů. V tom se Sparta hodně zlepšila, je to vidět na její hře. V sestavě na pohár se Slavií vyměnila Sparta spousty jmen, ale systém mají hráči dobře zažitý a umí to hrát. Plzeň si na křídla musí dát velký pozor.“

V čem spočívá kouzlo plzeňské defenzivy, která dostala zatím nejméně gólů v sezoně (13)?

„Kluci jsou dlouho spolu a hrají poctivý fotbal. Ke změnám hlavně v té čtyřce vzadu dochází prakticky jen v případě zranění, proto naposledy nehrál Řezník. Všechno jsou to kluci, co umí lépe bránit, než hrát konstruktivně dopředu, i když to jim také není úplně cizí. Jsou to opravdu dobří obránci, navíc trenér Bílek po celém týmu vyžaduje, aby dobře bránil, od útočníků, křídel i středních záložníků. Není náhoda, že dostali z celé ligy nejméně gólů.“

Zvládne těžký zápas na Spartě v roli zaskakujícího obránce Jan Sýkora, který na kraji obrany nahrazuje zraněného Radima Řezníka?

„Určitě je jeho větší síla v ofenzivě. Ale už ve Slavii i v Liberci a teď v Plzni ukazuje, že tenhle post umí odehrát velmi dobře. Když ho srovnám třeba s Plavšičem, tak on si to v defenzivě dokáže odehrát velmi slušně.“

Jak poskládá Pavel Vrba sparťanskou ofenzivu?

„Co se uzdravil Matěj Pulkrab, variant dopředu má víc. Hložkovi hrot úplně nesedí, není tam tolik vidět. Ve Spartě je teď hodně rychlostních typů jako Pešek, Haraslín nebo i Hložek, pokud hraje ze strany. Trenér Vrba má z čeho vybírat, je tam hodně variant. Rychlost platí na každého, pokud Plzeň dovolí Spartě to, co jí dovolila Slavia, bude to mít hodně těžké. Když se takoví hráči rozběhnou a otočí se s balonem proti vaší bráně, těžko se to brání, všechno jsou to šikovní fotbalisté, to si musí Plzeň pohlídat.“

Prosadí se Adam Hložek?

„Není to jen o Adamovi. Když hrál nějaké zápasy na hrotu a chyběla mu podpora, nepřicházely k němu dobré balony, tak se tam může rozkrájet a neudělá nic. Ačkoliv on je nadstandardní hráč, co umí zápasy rozhodovat, ještě není tak dobrej, aby to zvládl úplně sám. Sparta to tak má i postavené, že hraje týmově a na individuality zcela nesází, i když jich v týmu má plno, jako jsou Hložek nebo Dočkal. Takoví hráči umí vývoj zápasu změnit.“

Vrátí se sparťanský kapitán do sestavy, nebo trenér Vrba podrží mladší hráče, kterým se dařilo v poháru proti Slavii?

„V sestavě dojde ke změnám. Na Slavii to byl jiný zápas, Sparta vyčkávala na okénka a své šance, ale proti Plzni to bude i o dobývání, umění kopnout dobře standardku. O Dočkalovi se toho hodně napsalo, ale podle mě je pořád hodně platný, kvalitní hráč. Určitě bych ho neodepisoval, pořád má Spartě co dát, klidně by proti Plzni mohl nastoupit.“