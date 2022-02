Jak Vrba v derby přejel Trpišovského: rychlost i tlak na slabinu Slavie

Derby „S“, to je v posledním roce i konfrontace dvou nejlepších tuzemských trenérů uplynulé dekády. Nejprve měl navrch Jindřich Trpišovský, teď se ale karta obrací. Pavel Vrba to potvrdil ve středu večer v Edenu, když v pohárovém čtvrtfinále mladšího kolegu takticky přejel. Svůj tým vyladil náramně, zvolil účinnou strategii a dosadil do ní vhodnou personální typologii.

Po postupu mezi nejlepší čtyřku minimálně navenek příliš nejásal. Na tiskovce nevolil silná slova. Sparťanský kouč Pavel Vrba vystupoval pro sebe až netypicky. Pokorně a uhlazeně.

„Je potřeba zdůraznit, že Slavia za poslední období odehrála spoustu skvělých zápasů. I v Evropě. Že jsme ji dokázali opakovaně porazit, to je povzbuzující. Přesvědčili jsme se, že i s takovým soupeřem dokážeme odehrát kvalitní zápas,“ hodnotil.

Kvalitní zápas Letenští opravdu odehráli. A Vrba na tom měl zásadní podíl. Během velmi krátkého času zrestartoval unylý tým, jenž se v sobotu v Českých Budějovicích zmohl jen na bezbrankovou remízu. Zároveň i mohutně sáhl do sestavy.

Jen mezi náhradníky zamířil kapitán Bořek Dočkal, do mikin a bund se oblékli rovněž stabilní členové startovací jedenáctky Filip Panák s Lukášem Haraslínem. Do akce naopak napochodovali mladíci v čele s Martinem Suchomelem, Adamem Karabcem a Martinem Vitíkem.

„Sympatický krok. Sparta dlouhodobě investuje obrovské peníze do mládeže, areálu a trenérů na Strahově. Má spoustu zajímavých mladíků. Pavel Vrba, který je orientovaný na Čechy a Slováky, by toho mohl využít. Ti, co ve středu naskočili, to zvládli dobře,“ ocenil trenér Pavel Hoftych.

Věkový průměr základní sestavy tak klesl na 23,3 roku. Na jihu Čech přitom byl 25,7 roku…

„Kdybych nevěřil, že můžeme uspět, tak bych takovou sestavu nikdy nezvolil,“ pousmál se Vrba.

Slavia - Sparta: Parádní protiútok hostů zakončil fantastickým obloučkem Pešek, 0:2!

Byla to právě mladá rudá krev, která rozpohybovala tělní oběh celého mužstva. Sparta byla rázem mnohem svěžejší, rychlejší a výbušnější. Po vzoru Karviné si mohla odcouvat do defenzivnějšího bloku a spoléhat na bleskové výpady.

Po jednom z nich a nádherné souhře s Tomášem Wiesnerem násobil náskok Jakub Pešek. Mimochodem, Wiesner před gólem nakopl sprint přes celé hřiště, během kterého se prohnal i kolem levého beka domácích Srdjana Plavšiče.

Tahle akce jako by charakterizovala celé utkání. Letenští na sebe vědomě lákali protihráče, aby si odkryli prostor pro případnou zteč. S přímočarostí zmíněného dua, ale třeba i Michala Sáčka a Martina Minčeva, si mistr po celý zápas nevěděl rady.

Sparta o svém herním plánu byla tak přesvědčená, že jí stálo za to „obětovat“ svou hlavní hvězdu. Adam Hložek směrem dopředu sice nebyl tak výrazný, ale v prvním poločase svědomitě tahal do obrany, aby pomohl debutantovi Suchomelovi. A ze hry prakticky odřízl Alexandera Baha.

„Je to vynikající fotbalista a je jenom dobře, že umí hrát z více pozic. Bylo vidět, že ví, jak složité je hrát takový zápas, a chce Suchomelovi pomoct. Možná to byl i Vrbův záměr, aby tam měl u něj kluka, který ho podrží,“ upozornil Hoftych.

A ještě jeden taktický prvek. Agresivní presink. Nikoli celoplošný a neustálý, nýbrž řízený a cílený na konkrétní momenty. Minčev na hrotu se velmi rychle po startu utkání přesunul od Tarase Kačaraby k vysoce nejistému Aihamovi Ousouovi. Výsledkem bylo opakované selhání švédského stopera při výstavbě hry a z toho plynoucí vyložené šance hostů.

Ruku k dílu v tomto směru přiložil i Adam Karabec, jenž se pohyboval na podhrotové pozici. Sice toho směrem do ofenzivy stejně jako Hložek tolik nevymyslel, osvědčil ale dobré čtení hry, když v presinku doplňoval právě Minčeva a násobil tak tlak na nejisté střední obránce Slavie.

Tenhle mix dodal sparťanskému výkonu svěžest. A přinesl zasloužené vítězství.