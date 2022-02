SÁZKAŘSKÉ TIPY: Baník neztratí, góly na Slovácku. Co šlágr na Spartě?

Úvodní jarní kolo přineslo šokující výsledky. Jak si týmy povedou v tom dalším, jednadvacátém pokračování FORTUNA:LIGY? Na to jsme se zaměřili v Sázkařských tipech. Baník by si měl poradit s Teplicemi, přestože bilance posledních vzájemných zápasů obou soupeřů hovoří spíše pro Severočechy. Ošidný může být tip na duel Slovácka se Slavií, kde bude lepší jít po počtu gólů. Co nabídne bitva mezi Karvinou a Jabloncem a zůstane Plzeň vedoucím celkem ligy i po střetnutí na Spartě? Více ve VIDEU.