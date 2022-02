Beauguel, kladivo na Spartu. Udeří zase? Plzeň doufá v uzdravení

Zatímco Sparta může poprvé nasadit zimní posilu Tomáše Čvančaru, Plzeň se možná bude muset bez svého útočného esa obejít. Jean-David Beauguel už zmeškal první jarní zápas proti Hradci Králové (1:0), společně s krajním bekem Radimem Řezníkem ho drží mimo provoz svalové problémy.

„Pokračuje to tak, že jejich situace není vůbec jistá. Budeme se zase rozhodovat v posledních chvílích, možná až v den zápasu,“ uvedl asistent trenéra Pavel Horváth .

Zejména ve Francouzově případě udělá realizační tým Viktorie první poslední, aby ho uschopnil. Má totiž proti Spartě úžasnou bilanci. V posledních čtyřech zápasech, v nichž nastoupil v základní sestavě, jeho tým pokaždé těsně vyhrál – a Beauguel k tomu ve třech případech přispěl brankou. Pozoruhodná šňůra začala už před čtyřmi roky ve Zlíně, kde de facto Michal Bílek zachránil rodákovi ze Štrasburku kariéru.

Vedení moravského klubu totiž s věčně zraněným cizincem ztrácelo trpělivost a chtělo se ho zbavit, ale nový trenér se za Beauguela zaručil. Vzešel z toho parádní podzim, završený domácí výhrou Zlína nad Spartou 1:0, kterou v 85. minutě zajistil právě 196 centimetrů vysoký útočník. To bylo radosti…

V Plzni se Bílek sešel s Beauguelem znovu – a opět to (minimálně na domácí scéně) náramně funguje. Odepisovaná Viktoria vede ligu a forvard s číslem 9 tabulku střelců. Zatím se trefi l desetkrát. Navíc má stěžejní roli při zakládání akcí, díky své síle i technice na sebe váže stopery a posouvá hru Plzně dopředu. Nebo je využíván coby věž při nákopech od gólmana Jindřicha Staňka, které prodlužuje za sebe na nabíhající křídla.

Jenže uprostřed zimní přípravy odstoupil záhy z přípravného utkání s Ústím nad Labem (1:0), a byť na Instagramu okamžitě ujišťoval, že nejde o nic vážného, zpět do plného provozu se zatím nevrátil. Což už Bílka trochu štve a dal to po výhře s Hradcem Králové také trochu najevo.

„Bogy s námi netrénuje, připravuje se zatím individuálně. Momentálně je těžké odhadnout, jak se bude vyvíjet jeho zdravotní stav. Věříme, že se zapojí příští týden, ale to už jsme si mysleli ten minulý i předminulý. Teď s námi byl na dvou trénincích, ale zranění se mu trošku vrátilo,“ posteskl si šéf plzeňské lavičky.

Beauguelovi končí po sezoně ve Štruncových sadech smlouva a o její prodloužení nejeví zájem, takže někteří fanoušci začínají zpochybňovat i jeho loajalitu a oddanost červenomodrým barvám. Teoreticky už totiž může mít podepsáno od léta jinde a nyní nechce jít do rizika, že by si zranění mohl případně zhoršit a zkomplikovat si tak vstup do nového angažmá. Ale to jsou jen spekulace.

Jisté naopak je, že dlouhý tréninkový výpadek představuje vzhledem k náročnosti zítřejší řeže na Letné pro Beauguela obrovskou komplikaci. „Aby byl v pohodě, potřebuje trénovat. Už je tři neděle bez velké zátěže, bude složité ho připravit na Spartu,“ připustil Bílek.

K dispozici bude mít Mateje Trusu, čerstvou posilu z Michalovců. Ale pokud se Beauguel nekousne, postaví se na hrot Tomáš Chorý, který se minulou neděli trefi l v této sezoně teprve podruhé. Beauguelova česká alternace s větším srdcem, ale slabší produktivitou a dovednostmi dostane ideální příležitost vymanit se ze škatulky věčného náhradníka.

Buď ji využije, nebo si Chorý nevděčnou roli ještě upevní.