Zklamaný kapitán Hejda: Tohle beru jako porážku. Vaří se to ve mně

Znovu se trefil proti svému bývalému klubu, v lize už potřetí. Jenže po remíze 2:2 na Spartě Lukáš Hejda neslavil, naopak jen těžko hledal slova. „Vaří se to ve mně, ani nevím, co říct,“ vykládal plzeňský kapitán zklamaně.

Mluvil jste o tom, že bude důležité chytit začátek zápasu – a nakonec vás srazil závěr. Jak to berete?

„Hrozné. Byl to vyhraný zápas, který podle mě ani nejde ztratit. A my jsme to dokázali. Tohle se nám nesmí stávat a těžko teď hledat slova proč. Nevybavuju si, že by Sparta měla nějakou šanci, prostě dvakrát nakopli balon do vápna a dali dva góly. Jinak byli domácí bezradní. Před zápasem bychom asi bod brali, ale tohle beru jako porážku. Pro mě hrozně těžký.“

Přitom to dlouho šlo podle plánu. Vedli jste 2:0 a drželi Spartu v pohodě na distanc…

„Jo, mohli jsme klidně přidat i třetí čtvrtý pátý gól. Nepamatuju si, že bychom měli na Spartě tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně, všechno klapalo, jak mělo. Ale konec jsme prostě nezvládli a je to velké zklamání.“

Mrzí neproměněné šance hodně?

„Mrzely. Když jsem se na to zezadu koukal, nevěřil jsem vlastním očím. Vaří se to ve mně, ani nevím, co teď říct.“

Sparta - Plzeň: Šulc s dalšími dvěma obřími šancemi během pár vteřin, ale obě spálil

Oba góly jste vstřelili po rohových kopech. Tušili jste, že to bude vaše silná zbraň?

„Jo, je to naše silná zbraň, víme o tom. Když jsme kompaktní vzadu, vždy si dokážeme ze standardky něco vytvořit. Ale tentokrát nám to šlo i ze hry, domácí měli velká okénka. Akorát jsme toho nedokázali využít, ani když jsme šli tři sami na gólmana. To je už všechno špatně.“

Autorem gólu na 2:0 jste byl vy. Jak se to vůbec seběhlo, chtělo to od vás rychlou reakci, když se míč několikrát odrazil?

„Věřil jsem, že Choras (Tomáš Chorý) hlavu vyhraje a že míč propadne, nějak mě to trefilo do boku. Šťastný gól, jsem za něj rád.“

Věříte, že se i od tohoto zápasu můžete odrazit do zbytku sezony?

„Jo, výkon byl z naší strany dobrý, vše šlo podle našeho plánu – až na ten závěr. Můžeme se odpíchnout od toho, že dovedeme takhle hrát i na Letné. Teď musíme šlapat dál.“

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:2. Letenští povstali na konci, bláznivý duel vrátil do čela Slavii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 71. Pavelka, 90+1. Hložek Hosté: 20. Chorý, 53. Hejda Sestavy Domácí: Holec – Wiesner, Čelůstka, Panák, Hancko – Pavelka /C/, Sáček (67. Dočkal) – Pešek (57. Karabec), Hložek, Haraslín (57. Ladislav Krejčí st.) – Minčev (46. Čvančara). Hosté: Staněk – Havel, Hejda /C/, Kaša, Sýkora – Kopic (82. Šulc), Bucha, Kalvach, Čermák (82. Káčer), Mosquera – Chorý (64. Beauguel). Náhradníci Domácí: Kotek, Vitík, Dočkal, Karabec, Krejčí st., Souček, Čvančara Hosté: Hruška, Míka, Káčer, Šulc, Ndiaye, Beauguel, Potočný Karty Domácí: Holec Hosté: J. Sýkora, Hejda, Bílek (trenér) Rozhodčí Berka – Kubr, Vlček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 1000 diváků