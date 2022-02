Chronický pacient Sparta. Vstupy do jara nevychází, 10 hráčů zase mimo

Jedna výhra ze čtyř zápasů, prohloubení ztráty na ligové čelo, hendikep před odvetou play off Konferenční ligy a stále nevyprázdněná marodka. Sparťanský rok 2022 v kostce. Podobně jako v minulých ročnících. Pouze jednou za posledních pět let odstartovali Letenští jaro bez zaváhání: před třemi roky za vlády Zdeňka Ščasného. S odstupem času se dá říct, že se mu povedl bravurní kousek.

Koupíte si zbrusu nový automobil, ale v zimě jede jen 40 km/h. Na hrbolaté dálnici sešlapujete pedál, jenže pohonná jednotka nereaguje. Nemá energii. Je omezená. V podobném duchu se nese i práceschopnost sparťanského kádru na přelomu roku.

Pavel Vrba by rád zařadil třetí, čtvrtý i pátý rychlostní stupeň, ujel všem soupeřům a byl v cílové destinaci první, tým je však paralyzován. Nastalo tradiční období, kdy se „rudí“ dostávají do úzkých.

Z úvodních čtyř soutěžních zápasů vyhrála Sparta pouze pohárové derby na Slavii. Na nepřesvědčivou plichtu s Plzní přidala prohru s Partizanem. Úspěšnost jí v roce 2022 spadla na 42 procent. Níž za posledních pět let v novém roce byl klub jen jednou – před dvěma lety, kdy po úvodním kole s Libercem skončil Václav Jílek a nahradil ho Václav Kotal.

Proti srbskému protivníkovi Pražané vyprodukovali za celý zápas jedinou střelu na branku. Pro Vrbu, který se netají, že dává přednost ofenzivní show před zasunutým blokem, neblahá vizitka. Jestliže na podzim byl chválený za kombinační fotbal, který bavil fanoušky, momentálně si o něm mohou nechat sparťanští příznivci jenom zdát.

„Nedostáváme se do šancí. Proč to tak je, to nevím,“ hlesl kouč, jenž přišel na Letnou vrátit titul a v létě dojít do Ligy mistrů. „Samozřejmě nechceme měnit způsob hry, chceme být v útočné fázi aktivní, nedaří se nám ale ani to, že bychom se prosazovali individuálně. Jsem z toho nešťastný.“

Pravdou ovšem je, že z historického hlediska není jediný, kdo na přelomu sezony šlape na pedály, ale rudý kolos nezrychluje. Před rokem v podobné situaci končil Kotal, jenž po podobném scénáři nahradil Jílka.

Jako by na Letné zakořenil cyklus, který rozežírá ambiciózní plány nejúspěšnějšího českého klubu a trhá pověst angažovaných na kusy. Hlavní jmenovatel krize? Všechny spojuje narvaná marodka. Právě ta pomáhá roztočit spirálu, jež končí hledáním nového trenéra. Oslabený mančaft předvádí nepřesvědčivé výkony = ztráta důvěry vedení = nový začátek.

„Podívejte se, kolik se už protočilo trenérů. Myslíte si, že všichni byli nekvalitní? Já toho názoru určitě nejsem,“ odmítá Zdeněk Ščasný přijmout tezi, že Sparta angažuje nepovolané. Jenže pouze on za posledních pět let zvládl vyhrát všechny čtyři úvodní zápasy. Nikdo jiný.

I Ščasný se ale stejně jako Vrba a dřív Kotal s Jílkem potýkal s masivními absencemi. Jen pro představu: od duelu v Českých Budějovicích scházelo Vrbovi celkem DESET hráčů. Minimálně tři přitom patří do současné ideální sestavy.

„Připadá mi, že o tom někdy až moc přemýšlíme. Je to možná i o hlavě hráčů, zda je to tak vážné, že nemohou nastoupit,“ odhodlal se Vrba k odpovědi, která mezi fanoušky vyvolala překvapivé reakce.

Klub totiž podniká kroky, které by měly regeneraci zkvalitnit, tím pádem i urychlit a v lepším případě se zraněním vyhnout. V roli vedoucího fyzické přípravy působí Ben Ashworth se zkušenostmi z Arsenalu, v létě byla otevřena nová regenerační a tréninková linka na Strahově, protočilo se několik masérů i lékařů.

Přesto se zranění dál vyskytují. Trenéři přicházejí o klíčové hráče a vytyčené cíle se rozplývají už v polovině sezony.

„V tom problém nevidím,“ namítá Ščasný. „Po kondiční a fyzické stránce pracují pro Spartu opravdoví odborníci.“ Kotal oponuje: „Nelíbilo se mi, jak hráči posilují. Nikde jinde jsem nezažil tolik svalových zranění jako ve Spartě.“

Následujících čtrnáct dní nastíní, zda Vrba dokáže chronické potíže zahnat a vrátit klub zpátky do vítězného módu. Pokud ne, pacient z Letné bude mít opět nad čím přemýšlet.