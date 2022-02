ZNÁMKOVÁNÍ Sparty: Krejčí s klíčovou ztrátou i skvělý výkon Vitíka

Do play off Konferenční ligy nevstoupili fotbalisté Sparty dle svých představ. Směrem dopředu byli proti Partizanu prakticky bezzubí. Srbský celek navíc potrestal ztrátu uprostřed hřiště gólovým útokem a odvezl si z Prahy výhru 1:0, s níž půjde ve čtvrtek do odvety. Přes prohru se blýskl svým výkonem Martin Vitík, obstál i mladík Martin Suchomel. Nevedlo se naopak Ladislavu Krejčímu staršímu, který byl u zrodu rozhodující akce. Podívejte se v galerii, jak deník Sport ohodnotil výkony jednotlivých sparťanů proti Partizanu.