Trávníkář Sigmy o oraništích: Kolegů je mi líto. Co řešení a čím vyniká Real?

Velkým, byť smutným současným tématem je stav hracích ploch ve FORTUNA:LIZE, který neumožňuje atraktivní podívanou. „Jsme z toho všichni napříč republikou smutní, ale počasí a zátěž nám nepřejí,“ popisuje trávníkář Sigmy Dušan Romanovský, byť zrovna „jeho“ hřiště na olomouckém Andrově stadionu patří dlouhodobě k nejlepším. I proto dřív chtěli hanáckého experta přetáhnout do Slavie. Co může za klouzavý terén na Letné a co by mohlo pomoct Jablonci?

Není vám jakožto dvojnásobnému Trávníkaři roku a členovi výkonného výboru Institutu správců hřišť ČR, jenž v oboru pracuje téměř třicet let, smutno z kvality ploch v Jablonci, v Ďolíčku nebo v Teplicích?

„Je, ale mám pro to pochopení. Kolegů trávníkářů je mi líto. Je třeba si uvědomit, že na Bohemce a v Boleslavi hrají dvě mužstva. Každý víkend tam něco je. Někdo argumentuje tím, že letos se tam hrál zatím třeba jen jeden zápas, ale do poloviny prosince se jelo v plném rytmu. A to už tráva neroste. Dřív se končilo v listopadu a začínalo až pomalu v březnu, to je rozdíl. Takže už na podzim začal počátek současného špatného stavu.“

Který se zvýraznil počasím...

„Protože naše klimatické podmínky jsou podobné Německu, kdežto třeba v Anglii to mají lepší. Nejsou tam mrazy a nikdy jim tam nenapadne tolik sněhu jako v Jablonci.“

Takže se s tím nedá nic dělat?

„V tomhle období vegetačního klidu je důležitý odpočinek, ne tréninková zátěž. Jenže když je pořád mráz a stejně se hlavní plocha vytápí, chtějí někteří trenéři místo umělky občas chodit na hlavní hřiště. Každá taková zátěž stav trávníku zhoršuje, ať dělá trávníkář, co dělá. Další důležitou věcí je konstrukce plochy. U nás v Olomouci je výhoda, že máme od roku 2006 technologii Fibresand. Na hlavním i na dvojce, čili na tréninkovém hřišti. Od té doby se hřiště čtyřikrát renovovalo.“

O co jde?

„V horních dvanácti centimetrech je polymerové vlákno smíchané s pískem, proto je naše hřiště stabilní a nevytrhávají se drny. Hráči se díky Fibresand v kopačkách neboří, konstrukce je pevnější. Nicméně řídké je v tomto období zrovna tak jako jinde. Výhodu máme v tom, že je náš stadion otevřený, proudí tu ze všech stran vzduch, což trávě pomáhá. Stejně jako vedlejší tréninkové ploše.“

Nebyl by tedy Fibresand řešením třeba pro Jablonec?

„Myslím, že do budoucna by to pro hřiště, která jsou položená ve vysoké nadmořské výšce, asi byla cesta. Stejně tak hybridy, což je kombinace přírodního trávníku s umělým. Zajišťuje to výbornou stabilitu.“

Pamatuju si, že hybridní povrch si Sigma pochvalovala v kazašském Kajratu Almaty.

„Jo, tam to bylo. Ale je to všechno o penězích, málokdo si hybridy v Česku může dovolit. Je to na zvážení. Povinné vyhřívání už dnes mají všichni, věřím tomu, že je to všude zapnuté. Top trojka, tedy Plzeň, nově Slavia a Sparta na Strahově, má navíc vyhřívané i tréninkové plochy. To je výhoda, šetří se tím hlavní plocha. Když však v Jablonci napadne dvacet centimetrů sněhu, pak to odtaje a projde hřištěm, tak to musí být znát. Logicky je to hrozně měkké a chudáci trávníkáři se mohou zbláznit. Klíčová je opravdu zátěž. Pokud je enormní, sebelepší odborník s tím nic nenadělá.“

Kolik hybrid stojí?

„Přesně nevím, ale lítají obrovské miliony. Desítky.“

Je lepší mít koberec, nebo setbu?

„Všechno má svá pro i proti. Když položíte travní koberec, můžete na něm do týdne hrát. Je však podstatně dražší. My třeba po sezoně co tři nebo čtyři roky trávu strhneme, vyfrézujeme a vyséváme. A za šest týdnů se hraje liga. Na tohle Slavia nemá čas. V Edenu jsou koncerty, tam se to vyšlape, takže pokládají hotový drn. Myslím, že jednou měnili koberec i v průběhu podzimu v evropských pohárech, aby měli top kvalitu.“

Dá se říct, kolik dnů potřebuje hřiště po zátěži k regeneraci?

„Obecně to říct nejde, protože každé hřiště se nachází v jiné poloze. V zahraničí, kde jsou špičková tréninková centra, mají ve zvyku na hlavní ploše netrénovat vůbec. To všem našim trenérům vždycky podotýkám! Snad se toho jednou dočkám... (úsměv) Je to o domluvě, složitější to bylo třeba s panem Pulpitem či Kotrbou. A v létě je zase největším nepřítelem lipnice roční.“

V Ďolíčku hrají Bohemians a Pardubice, v Mladé Boleslavi zase domácí a Hradec Králové. Přesto je kvalita plochy ve středočeském klubu mnohem lepší než ta v Praze. Čím to?

„V Mladé Boleslavi je výborný kolega Honza Pechanec, který v našem oboru patří ke špičce v republice. Stará se skvěle. Nechci tím říct, že jsou kluci v Bohemce špatní, ale Honza je spolu se mnou nejdéle sloužícím trávníkářem v lize. A u něj je kvalita práce opravdu znát.“

Co když do druhé ligy postoupí béčko Sigmy a na hlavní ploše Androva stadionu se rovněž bude hrát každý víkend?

„Tak to bude problém, pro nás jednoznačně o to hůř. Naštěstí druhá liga většinou končí dřív a začíná později, takže aspoň přes tu zimu by na hlavním hrálo zase jen áčko.“

Teď si to vyzkoušíte, mančaft kouče Václava Jílka hostí v neděli Teplice a pak hned v sobotu Bohemians.

„Šťastné to není, na vegetaci si musíme ještě pár týdnů počkat. Proto jsme hřiště zapískovali, použili sto dvacet kilogramů osiva. A udělali jsme i Verti-Drain, což je hloubkové uvolnění hřiště. Strojem se rozpíchá, díky tomu se tam dostane vzduch. Samozřejmostí je vyhřívání a hnojení.“

Vyhřívání se současnými cenami energii asi taky není levná sranda...

„Náklady stouply, ale letos naštěstí není zima nijak třaskavá, takže to snad nějak zvládneme.“

Lampy velkoklubům nezávidíte?

„To víte, že ano, je to výborná věc. Trávník neustále regeneruje a je ve vyšší kvalitě. V zahraničí se svítí klidně na půlku hřiště, někde dokonce na celé. Mám dojem, že u nás má lampy do brankoviště Sparta a na Slavii jich mají snad ještě víc. Provoz není levný, ale aspoň do brankoviště bych je u nás samozřejmě taky uvítal.“

Velkým tématem je Letná. Proč to tam tak klouže a tráva se trhá?

„Nestál jsem v poslední době na sparťanském hřišti, nevím, kde může být problém. Možná jim dovezli nevhodný drn, možná je tam špatné podloží. Těžko říct. Když se jedno nesejde s druhým, taky s tím trávníkář nic neudělá. Potřeboval bych znát spodní konstrukci a poslední drn, ale kluci na údržbě určitě dělají, co můžou.“

Kde je podle vás v Česku dlouhodobě nejlepší trávník?

„Spousta hřišť se strašně zlepšila. Kluci ze Slavie odvádějí perfektní práci, v televizi jsem viděl, že i v Budějovicích je pěkné hřiště, zmiňoval jsem Boleslav, naposledy se mi jevily dobře i Vítkovice... Je jich celá řada, šlo to nahoru díky novým technologiím ze západu.“

Třeba v Žilině přešli na umělou trávu a jsou spokojení...

„Ale pozor, bezúdržbová záležitost to rovněž není. Umělka taky vyžaduje péči, byť jinou než přírodní trávník. Musí se pročišťovat, kartáčovat, vyčesávat, doplňovat granulát... V zahraničí na ní mají i závlahu.“

V zahraničí mají i přírodní trávníky v lednu zelené malé vápno.

„To umíme taky i v tomto období, písek si barvíme nazeleno.“ (úsměv)

Utkvěl vám v paměti nějaký zahraniční pažit, u kterého jste si řekl: „Wow!“?

„Snad to nezní moc namyšleně, ale spousta hřišť bývá v normálním období, ne v současném zimním, srovnatelná s naším. Musím však zmínit Arsenal nebo Real. V Madridu mají hybrid, špičkové jsou i moskevské Lužniki. Ale nejvíc mi fakt asi utkvělo v paměti tréninkové centrum Arsenalu, o které se stará můj vzor Steve Braddock. A jedna perlička...“

Ano?

„Bílý balet má v tréninkovém centru veškeré typy hřišť. To znamená, že když vědí, že je příště čeká třeba Valencia, trénují týden na konstrukci, která odpovídá té soupeřově. Prostě jiný svět.“