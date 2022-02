Z legrace vážná věc. Slavia řeší, jestli její Ukrajinci nebudou muset do války

„Pokud by něco takového nastalo, samozřejmě bychom to řešili. Nyní nemáme víc informací než vy,“ prohlásil Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie.

Prakticky ve stejném duchu hovořil i trenér Jindřich Trpišovský. „Nic moc o tom nevím. Je to vážné téma. Minulý týden jsme si dělali trochu legraci, jestli nám neodjedou, a teď je to realita. Nevím, jak to tam přesně je, nechci to moc komentovat, ale ta možnost asi je. Jde hlavně o kluky, bavili jsme se o tom, odehráli nějak zápas a neumím si představit, jak to na ně dolehne třeba v noci nebo další den. Snažíme se být s nimi, to je to jediné, co teď můžeme dělat,“ řekl tiše.

Podle agentury Interfax-Ukrajina se mobilizace bude realizovat devadesát dnů počínaje dnem nabytí účinnosti výnosu, což bylo ve čtvrtek. Bude se týkat Ukrajinců, kteří podléhají branné povinnosti a záložníků. Vztahuje se na území celé Ukrajiny s výjimkou Luhanské a Doněcké oblasti, které zčásti ovládají separatisté.

Kačaraba s Talovjerovem včera nastoupili k odvetě prvního kola vyřazovací fáze proti Fenerbahce. Pomohli k vítězství 3:2 a postupu do osmifinále. Prvně jmenovaný nastoupil s kapitánskou páskou. Zápas zvládl výtečně. Deníkem Sport byl ohodnocen vysokou známkou osm. Druhý odehrál závěrečných dvanáct minut. Po utkání byli oba Ukrajinci vyzváni Tribunou Sever, aby řídili děkovačku.

„Koncentroval jsem se na zápas, ale všechny myšlenky jsem měl s Ukrajinou, s rodinou. Šel jsem na hřiště udělat svou práci, teď pojedu domů a budu kontaktovat rodinu a blízké, které mám na Ukrajině,“ pravil slávistický stoper v bezprostřední reakci po zápase.

Během dne zjišťoval aktuální novinky, telefon nedal z ruky. Dnes to jistě nebude jiné...