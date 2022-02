Matoušek čekal na gól dva roky: Už to byl komplex. Teď jsem se uklidnil

Pětkrát si natrhl stehenní sval, přišel o ME do jedenadvaceti let. Jan Matoušek, rychlík původem z Příbrami, za nějž Slavia poslala k Litavce 35 milionů, však věří, že z fotbalového Mordoru už utekl. Potvrdit to bude chtít i dnes, kdy jeho Liberec uvítá od 15 hodin v derby o Ještěd sousedy z Jablonce.

Minule jste dal dva góly v Mladé Boleslavi. Nepřišel však zlom k lepšímu především 30. října v Teplicích, kde jste skóroval po dvou letech?

„Myslím, že už předtím šly výkony nahoru, ale nebylo to vidět v číslech. Byl tam velký komplex z toho, že jsem dlouho nedal gól. Přitom každý dokáže pomoci.“

Ano, od Teplic jste víc vidět. Máte například i slušnou bilanci nahrávek do brankových příležitostí.

„Dal jsem šťastný gól, uklidnil jsem se. Pomalu jsem začal sbírat sebevědomí. Pro útočné hráče je to fakt těžké. Když někdo nedá dlouho gól, leží mu to v hlavě. Probírají to média, všude se to opakuje. Je to hrozně těžké. A čím víc na to myslíte, tím to víc nejde.“

Bývalý trenér Liberce Pavel Hoftych, řekl, že vám věří, že se zvednete. Měl jste vy sám obavy?

„Bylo to jako na houpačce. Na začátku jsem si říkal, že to brzy skončí, pak jsem pochyboval. Měl jsem ještě jedno krátké zranění, do svalu se mi dostal zánět. Taková blbost, ale v tu chvíli vám to nepomůže.“

Ml. Boleslav - Liberec: Matoušek se trefuje podruhé, Liberec vede už 1:3

Rýpal jste se v tom?

„Ano, už od té doby, kdy jsem se zranil. Přišel jsem vlastně o rok, pětkrát jsem měl to stejné zranění. Pořád se vracíte, nabíráte kondici, v zápasové se neudržíte. Člověku to vleze do hlavy.“

Podzim 2019 jste měl v Jablonci slušný, ale pak to šlo dolů, že?

„Ano, proto na tohle angažmá mám vzpomínky tak padesát na padesát. Zranil jsem se na repre, pak jsem uspěchal návrat. Třetí trhlina přišla na konci zimního soustředění. Bylo toho dost…“

Našli jste důvod opakujících se problémů?

„Možná to bylo i tím, že ze začátku vlastně nikdo neříkal, z čeho to je. Spíš se všichni snažili, aby se to rychle zahojilo. Až později jsem šel k panu docentu Kolářovi, a ten na to přišel. Odmalička mám posunuté kyčle, navíc jsem měl slabou pr…, teda zadek. Kvůli tomu přetěžuju zadní stehenní svaly, ve sprintu je velký nápor a trhají se.“

Začal jste dělat nové cviky?

„Já se nikdy moc neprotahoval, přitom jsem nebyl zraněný. Jen jednou v Příbrami v dorostu jsem s tím začal, ale brzy jsem se zranil. (usmívá se) Tak jsem si řekl, že to bylo možná tím. Jenže teď je to jinak. Musím pracovat na tom zadku, navíc na svalu jsou jizvy po trhlinách, musím ho protahovat, starat se o něj. Už jsem uvědomělejší.“

Přestěhoval jste se do Liberce. Pomohlo vám to?

„Vliv to má, i když jsem si to dřív nepřipouštěl. Agent i pan trenér Hoftych mi to kolikrát říkali, že mohou být ta zranění i kvůli dojíždění. Nakonec jsem se k tomu došoupl sám.“

Teď jste úplně v pořádku?

„Ano, v Boleslavi mě trenér střídal v 84. minutě a já jsem ani nechtěl. Přitom před půl rokem bych takovou porci rozhodně nezvládl.“

Potvrdíte to i v derby?

„Mám ho rád, je zdravě vyhecované. Na podzim se nám nedařilo, přijeli jsme do Jablonce a vyhráli 1:0. Od té doby se to vezlo, začali jsme hrát. Teď máme šňůru čtyř zápasů bez vítězství. Může být správný čas se nastartovat a na to není lepší zápas než s Jabloncem.“