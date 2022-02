Plzeňský válec: Naštvaný Beauguel, zmatený Staněk i nejhorší jednička

Poté, co šly Pardubice do deseti, nebylo pochyb o vítězi utkání. Plzeň oslabeného soupeře zmáčkla, využila domácího tlaku a brzy začala střílet góly. Západočeši pokračují ve výtečné ligové jízdě a v neděli mohou v klidu sledovat, jak na tři body Bílkovy družiny zareaguje Sparta a Slavia. Co sobotní utkání ukázalo?

Sport jde v současné době stranou. Hráči i fanoušci na celém světě vyjadřují podporu Ukrajině, která se statečně brání vpádu ruských vojsk. Válečný útok odsoudili i aktéři utkání v Plzni – domácí odehráli utkání s nápisem „No war, please,“ na dresech, ve speciálních bundách do duelu v Doosan Areně nastoupili i hosté z Pardubic. Ukrajince na dálku povzbudil bouřlivým skandováním spojený s choreem domácí kotel. „Šlo o spontánní nápad, na kterém se shodli všichni v klubu. Jak kabina, tak vedení. Oslovili jsme Pardubice, které do toho šly s námi. Nechali jsme vyrobit speciální trika na nástup a natisknout text na dresy. S iniciativou ohledně vlastního transparentu přišli i fanoušci,“ řekl po utkání tiskový mluvčí plzeňské Viktorie Václav Hanzlík.

Beauguelův krvavý (a naštvaný) návrat

Nejlepší střelec Viktorie vyběhl poprvé do utkání na jaře v základu. Pro svůj tým hned v úvodu vybojoval penaltu, když ho ve vápně trefil do hlavy kopačkou Čihák. Beauguela doktoři u střídaček sešili a zafáčovali, aby mohl pokračovat ve hře. Kopnout penaltu ale nestihl, tu zahodil Pavel Bucha. V sedmdesáté minutě po Havlově centru krásným akrobatickým pokusem zakončoval do břevna. Moc chtěl gólový zápis, aby se posunul v dostizích o krále ligových střelců, kde mu utekli konkurenti Jurečka a Almási. Když ho rozhodčí kvůli krvácející ráně vyhnal čtvrt hodiny před koncem z placu, pořádně pěnil. Až ho musel uklidňovat cestou do šatny klubový boss Adolf Šádek.