AS Řím - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Prince Adu a Rafiu Durosinmi se radují z vyrovnávací branky Plzně na 1:1
Prince Adu a Rafiu Durosinmi se radují z vyrovnávací branky Plzně na 1:1Zdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Martin Hyský udílí pokyny Sampsonu Dwehovi
Hráči Plzně se radují z rychlého gólu v Ďolíčku
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Otakar Plzák
Evropská liga
Fotbalisté Viktorie Plzeň se chystají na výjezd do Itálie, kde je čeká slavný AS Řím. Západočeši nasbírali v Evropské lize již čtyři body a chtěli by si na slavné adrese připsat další bodový zisk. Utkání začíná na Stadio Olimpico ve čtvrtek ve 21:00. Kde sledovat AS Řím vs. Viktoria Plzeň živě?

Vše o utkání AS Řím vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 23. října, 21:00

Místo konání: Stadio Olimpico, Řím

Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26

Rozhodčí: Halil Umut Meler (Turecko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat AS Řím vs. Viktoria Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Plzně ve třetím duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání AS Řím vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 23. října v 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2)

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

350 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup ve svých rukou. Naposledy přejeli Malmö 3:0. Třetím soupeřem je slavný AS Řím.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři kluby hrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2

 

Konferenční liga

Ligová fáze

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków, 23. 10., 21:00

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje 0:2 

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta 0:1

 

 

Ligová fáze

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta, 23. 10., 18:45

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

