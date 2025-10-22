AS Řím - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Viktorie Plzeň se chystají na výjezd do Itálie, kde je čeká slavný AS Řím. Západočeši nasbírali v Evropské lize již čtyři body a chtěli by si na slavné adrese připsat další bodový zisk. Utkání začíná na Stadio Olimpico ve čtvrtek ve 21:00. Kde sledovat AS Řím vs. Viktoria Plzeň živě?
Vše o utkání AS Řím vs. Viktoria Plzeň
Datum a čas: čtvrtek 23. října, 21:00
Místo konání: Stadio Olimpico, Řím
Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Halil Umut Meler (Turecko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat AS Řím vs. Viktoria Plzeň živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně ve třetím duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání AS Řím vs. Viktoria Plzeň začíná ve čtvrtek 23. října v 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
350 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup ve svých rukou. Naposledy přejeli Malmö 3:0. Třetím soupeřem je slavný AS Řím.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři kluby hrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00
4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
Ligová fáze
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2
Konferenční liga
Ligová fáze
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga 2:0
Ligová fáze
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1