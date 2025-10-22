Olomouc - Raków v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Olomouc vstupuje do druhého duelu Evropské Konferenční ligy. Na domácím stadionu přivítá polský Raków, který ve svém prvním zápase zvítězil 2:0. Utkání začíná ve čtvrtek ve 21:00 na Andrově stadionu. Kde sledovat Olomouc vs. Raków živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Raków
Datum a čas: čtvrtek 23. října, 21:00
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Pavle Ilic (Srbsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Raków živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve druhém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Raków začíná ve čtvrtek 23. října v 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
350 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. V ní Hanáky čeká zajímavý los, ze kterého by mohla vést cesta do jarní fáze soutěže. V prvním utkání nestačili na Fiorentinu, se kterou padla 0:2. Nyní je čeká polský Raków.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři kluby hrají v evropských pohárech. Slavia Praha hraje Ligu mistrů, Viktoria Plzeň bojuje v Evropské lize. Sparta a Olomouc chtějí urvat postup v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00
4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
Ligová fáze
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2
Konferenční liga
Ligová fáze
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga 2:0
Ligová fáze
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1