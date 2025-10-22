Předplatné

Olomouc - Raków v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minut
Daniel Vašulín stihl dvě branky během dvou minutZdroj: Michal Beranek / Sport
Trenér Olomouce Tomáš Janotka během utkání proti Fiorentině
Filip Slavíček z Olomouce v souboji s Edinem Džekem z Fiorentiny
Olomoučtí fotbalisté si ve středu večer vyzkoušeli trávník na hřišti Fiorentiny
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Olomouc vstupuje do druhého duelu Evropské Konferenční ligy. Na domácím stadionu přivítá polský Raków, který ve svém prvním zápase zvítězil 2:0. Utkání začíná ve čtvrtek ve 21:00 na Andrově stadionu. Kde sledovat Olomouc vs. Raków živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Raków

Datum a čas: čtvrtek 23. října, 21:00

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Pavle Ilic (Srbsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc vs. Raków živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve druhém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Raków začíná ve čtvrtek 23. října v 21:00.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

350 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. V ní Hanáky čeká zajímavý los, ze kterého by mohla vést cesta do jarní fáze soutěže. V prvním utkání nestačili na Fiorentinu, se kterou padla 0:2. Nyní je čeká polský Raków.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři kluby hrají v evropských pohárech. Slavia Praha hraje Ligu mistrů, Viktoria Plzeň bojuje v Evropské lize. Sparta a Olomouc chtějí urvat postup v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45

5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00

6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00

5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2

 

Konferenční liga

Ligová fáze

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków, 23. 10., 21:00

3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45

4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje 0:2 

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta 0:1

 

 

Ligová fáze

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta, 23. 10., 18:45

3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45

4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů