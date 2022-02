Krvácející Beauguel nechtěl ven. Myslí si na krále střelců, říká Bílek

Mohl jste si při jasném průběhu zápas po delší době užít?

„Výsledek je dobrý, navíc řadu dalších šancí jsme neproměnili. Škoda, že jsme nedali penaltu, byl to z naší strany nervózní úsek hry, pak jsme se do toho dostali a utkání zvládli.“

Zlomila zápas červená karta Filipa Čiháka ze dvacáté minuty?

„Pardubice by se pravděpodobně bránily i v jedenácti, ale nabízelo se, že se po červené ještě víc zatáhnou. Důležité bylo, že jsme při dobývání soupeřovy branky brzy vstřelili dvě branky. Pak bylo utkání víceméně rozhodnuté.“

Mrzí vás ještě ztracené dva body na Spartě?

„Hodně nás to mrzelo, zápas jsme tam měli dobře rozehraný a podali velmi dobrý výkon. Ale v závěru jsme tam dostali dvě branky, zase v některých předchozích zápasech jsme měli štěstí my. Sparta už je za námi, koukáme dopředu a v hlavě už to nemáme.“

Šel by na penaltu Beauguel, pokud by byl zdravý na hřišti?

„Máme vždycky určených několik hráčů, ale pravděpodobně by šel kopat on, kdyby zůstal na hřišti, v předchozích zápasech vždycky proměnil, když kopal penaltu. Buchič (Pavel Bucha) je na tréninku proměňuje v pohodě, bohužel stalo se.“

Beauguel byl naštvaný, když ho rozhodčí poslal ze hřiště. Musel jste ho hodně uklidňovat?

„Krvácel hodně. Asi by ani tak neodehrál celé utkání, ale nechtěl jít dolů. Mohl dát branku a měl by lepší pocit, ale bohužel z něj tekla krev. Když ho na to rozhodčí upozornil, bylo vidět, že se mu to nelíbilo a chtěl ještě hrát. Hrál po dlouhé době od začátku a chtěl tam vydržet co nejdéle. I tak podal dobrý výkon.“

Vnímá souboj o krále střelců?

„Bogy hodně rád dává góly a myslí si na korunu krále střelců, to je pochopitelné. Kdyby byl zdravý, nějakou branku už by na jaře přidal. Přemýšlí o tom, ale na prvním místě dává tým jako všichni ostatní. Je to i vidět - v Budějovicích, když ještě nebyl na hřišti a dali jsme branku, se také radoval, to samé na Spartě. Je to pozitivní kluk a raduje se i z těch gólů, co sám nevstřelí.“

Jak to vypadá s Jindřichem Staňkem, který musel po srážce se soupeřem střídat a po zápase odjel do nemocnice?

„Zatím mám jen kusé informace. Byl otřesený, ale snad bude všechno v pořádku. Chtěl chytat dál, tomu rozumím, ale bohužel bolest byla silnější a musel střídat.“

Jste spokojený s nováčky Trusou a Holíkem?

„Holas odehrál velmi dobré utkání, byl aktivní a dával výborné centry. Podal skvělý výkon. Matej je nepříjemný, rychlý hráč s velmi dobrým zakončením. Škoda, že tam v jedné situaci promáchl, hned mohl dát branku.“

Opět jste vyhráli v sobotu. Je výhoda, že takhle vaše konkurenty dostáváte pod tlak?

„Je pravda, že pro naše konkurenty je to složitější. Vědí, že když zaváhají, můžeme jim utéct. Určitá výhoda to je, ale nepřikládám tomu velký význam. Naše situace je nyní dobrá. Jsme tam, kde si přejeme být. Ale za týden nás zase čeká těžké utkání ve Zlíně.“