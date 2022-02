Vrba po výhře: Proč bych se měl bát derby? Chválil Krejčího staršího

Po dvou ligových ztrátách za sebou Sparta konečně na jaře zabrala a v neděli večer složila Zlín 2:0. Byť herně opět ani trochu nepřesvědčila, viděl trenér Pavel Vrba řadu pozitiv. Premiérový gól Tomáše Čvančary či výkon Ladislava Krejčího starší, jenž nastoupil netradičně na pozici levého obránce. „byl možná náš nejúspěšnější hráč. Odehrál to dobře. Důsledně. Plnil si obranné povinnosti, zapojoval se do mezihry i útočné fáze,“ hodnotil letenský kouč.

Na jaře jste v lize uspěli vůbec poprvé. Ulevilo se vám?

„Samozřejmě, že je dobře, že jsme ten zápas zvládli. I v kontextu výsledků týmů, které jsou před námi. Jakákoli bodová ztráta by už znamenala problém. Když budu hodnotit utkání, tak myslím, že jsme v prvních patnácti dvaceti minutách Zlín zatlačili, mohli jsme dát gól. Pak už jsme ve hře tolik nebyli, soupeř hrál důsledně v defenzivě, nepouštěl nás do šancí. Hodně to ovlivnil první gól, pak to byl možná trochu atraktivnější zápas, hrálo se nahoru dolů. Druhý gól rozhodl. Po změně stran to z naší strany bylo lepší. Jsem rád, že máme tři body.“

Cítíte, že jste na hraně a další bodovou ztrátu už si nemůžete dovolit?

„Máme ztrátu sedm bodů, ale zápas k dobru, tak doufejme jen čtyři. I když to v Jablonci nebude vůbec jednoduché. Při dnešní formě Slavie a Plzně by nás jakákoli ztráta dostala do těžké pozice.“

Většinu zápasu jste si pomáhali dlouhými nákopy od stoperů. Byl to záměr nebo reakce na soupeře?

„Změnili jsme rozestavení. Chtěli jsme, aby Hložek hrál víc na hrotu. Cílem bylo mít víc hráčů v útočné fázi a častěji se dostávat k odraženým balonům. Bohužel jsme je nesbírali, což byl problém. Chtěli jsme víc hledat hrotové útočníky, hrát jednodušeji. Optimální by samozřejmě bylo, kdybychom se dokázali výrazněji prosadit i v křídelních prostorech.“

Ladislav Krejčí starší nastoupil netradičně na pozici levého obránce. Jak jeho výkon hodnotíte?

„Když se na ten zápas podívám, Láďa byl možná náš nejúspěšnější hráč. Odehrál to dobře. Důsledně. Plnil si obranné povinnosti, zapojoval se do mezihry i útočné fáze. Je to pro nás alternativa, na levém beku se pereme se zdravotními problémy. Ve středu ale možná vyzkoušíme Höjera.“

Potěšil vás mladý stoper Martin Vitík, který se v porovnání s utkáním na Partizanu výrazně zlepšil?

„Měl to snazší, Partizan nás dostával pod větší tlak, víc atakoval a presoval. Neměli jsme tolik času, teď to pro něj bylo jednodušší. Záleží pouze na něm, jak bude pokračovat.“

Poprvé se trefil útočník Tomáš Čvančara. Věříte, že mu to tam nyní začne padat?

„Konečně dal jako hroťák gól. (usmívá se) My to od něj očekáváme, vytipovali jsme si ho, má předpoklady, aby v útočné fázi pomáhal víc než v předchozích zápasech. Gól nám pomohl, snad to z něj spadne.“

Sparta - Zlín: Brejk čtyři na dva zakončil Čvančara přesnou trefou, 1:0!

Máte před sebou další náročný týden. Nejprve semifinále poháru s Jabloncem, pak derby. Budete chtít rozložit zátěž mezi víc hráčů?

„Určitě nebudeme ve středu hrát ve stejné sestavě, prostor dostanou další hráči. Vyplývá to i z toho, kolik jsme odehráli v úvodu jara utkání. Program byl hodně náročný.“

Vrcholem ale bude utkání v Edenu. Přiznejte, nemáte z něj za současného rozložení sil trochu obavy?

„Proč bych měl mít obavy?“

Protože po zimní pauze nevypadáte herně vůbec dobře.

„To je váš názor.“