Co ukázala Sparta: Krejčí na bekovi, tah Hložkem i zrušené penalty

Do třetice už to vyšlo. S návratem diváků do ochozů přišla i první jarní sparťanská výhra. Proti Zlínu (2:0) to však Letenští ve velkém zrovna nerozbalili. Hosté z Moravy se dlouho dotěrně drželi na distanc a pošilhávali po senzaci 23. kola FORTUNA:LIGY. Nakonec Pavla Vrbu uklidnil premiérový gólem v rudém dresu útočník Tomáš Čvančara. Co dalšího Pražané ukázali?

Vitík udržel prapor Nebýt jeho, Sparta by měla v neděli večer v defenzivě mnohem větší problémy. Mladý stoper Martin Vitík ale všechny své spoluhráče převýšil. Pokud jde o obranné souboje, tak zcela určitě. Ve vzduchu kraloval, předskakoval protihráče a balony odehrával z prvního dotyku. V tomto směru na něj byl maximální spoleh. Směrem do výstavby už to drhlo, když si často pomáhal přihrávkami do gólmana či dlouhými nákopy. Své primární úkoly ale splnil na jedničku. „Měl to snazší, Partizan nás dostával pod větší tlak, víc atakoval a presoval. Neměli jsme tolik času, teď to pro něj bylo jednodušší. Záleží pouze na něm, jak bude pokračovat,“ prohlásil trenér Vrba. Martin Vitík odvrací míč před zlínským Vukadinem Vukadinovičem • Foto Michal Beránek (Sport)

Čvančarův první zářez Nevyšlo to v lize proti Plzni ani na evropské půdě v dvojzápasu s Partizanem. Na čtvrtý pokus už se ovšem Tomáš Čvančara dočkal a v neděli oslavil svou první branku v rudém dresu. A měla velkou váhu, nasměrovala totiž Spartu za povinným vítězstvím. „Konečně dal jako hroťák gól,“ usmál se Vrba. „My to od něj očekáváme. Vytipovali jsme si ho, má předpoklady, aby v útočné fázi pomáhal víc než v předchozích zápasech. Gól nám pomohl, snad to z něj spadne a bude se prosazovat pravidelně.“ Sparta - Zlín: Brejk čtyři na dva zakončil Čvančara přesnou trefou, 1:0!

Krejčí starší na nezvyklém postu Během angažmá v Itálii na levém beku pravidelně nastupoval, mnohem lépe se ale cítí na obvyklé křídelní pozici. Do duelu s Fastavem šel Ladislav Krejčí starší přesto coby člen obranné linie. A byť vyloženě nepropadl, svým výkonem rozhodně nepřesvědčil. Youbovi Dramemu toho na pravém křídle dovolil až příliš, místo aktivního bránění před ním spíš couval a dopřával mu tak prostor. Podpora ofenzivy byla spíš sporadická, přesto si od kouče vysloužil pochvalu. „Láďa byl možná náš nejúspěšnější hráč. Odehrál to dobře. Důsledně. Plnil si obranné povinnosti, zapojoval se do mezihry i útočné fáze,“ prohlásil Vrba. Sparta - Zlín: Krejčí přichystal střelu Hanckovi, Rakovan v klidu kryl

Tah Hložkem efekt nepřinesl „Změnili jsme rozestavení. Chtěli jsme, aby Hložek hrál víc na hrotu. Cílem bylo mít víc hráčů v útočné fázi a častěji se dostávat k odraženým balonům,“ prohlásil po duelu se Zlínem kouč Vrba. Upřímně, na první pohled to v zápase nebylo znát. Spolupráce mladého univerzála s útočníkem Tomášem Čvančarou totiž neladila, Sparta si za celé utkání vypracovala minimum vyložených příležitostí. „Bylo to málo. Neměli jsme moc prostoru, jak spolu spolupracovat. Soupeř hrál v bloku, takže jsme si museli pro balony seskakovat, a nebo si chodit do stran. Kdybychom hráli do otevřenější obrany, určitě by to pro nás bylo jednodušší,“ pokrčil rameny Čvančara. Sparta - Zlín: Čvančara posouval míč do tutovky Hložkovi, ale ten dostal balon za sebe