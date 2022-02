„Brankář“ Koubek nemá pro gólmany slabost: Mám přísné oko. Chybu přečtu

„Vaz jsme si zlomili sami,“ glosoval jednoznačnou prohru 1:5 se Slavií gólman Hradce Patrik Vízek. I on sám uznal, že na tom měl společně s kolegou Vilémem Fendrichem nezanedbatelný - a záporný - podíl.

Ono, kdy se stane, že trenéři střídají brankáře ve 27. minutě, i když je startující gólman zdravotně v pořádku? V neděli v Mladé Boleslavi k takovému (bezesporu potupnému) kroku kouč Miroslav Koubek přistoupil. „Bylo to kvůli výkonu,“ netajil, proč stáhl Fendricha a do hry poslal Vízka. Ten mazal do rozbitého brankoviště pod tribunou bez rozcvičky. Na nějaké přípravy nebyl čas.

Byl to prostě rázný, ale při Koubkově přístupu vlastně očekávaný, tah.

„Pro brankáře nemám slabost. Vyžaduju od nich hodně. Mám na ně velmi přísné oko. Když jsem nespokojený, tak to dám najevo, ale samozřejmě řeším, co se dá zlepšit,“ pronesl Koubek. „Asi to se mnou nemají úplně lehké, protože přečtu tu chybu. Jiní ji nevidí, ale já ano.“ Není divu, trenér je někdejší gólman, působil i ve Spartě.

SESTŘIH: Hradec Králové - Slavia 1:5. Mistr krutě trestal hrubky, po dvou mají Tecl a Lingr

V Hradci je sice hlavním expertem na muže v rukavicích Tomáš Poštulka, bývalá reprezentační jednička, přesto Koubek tematiku bedlivě sleduje. Dozajista víc než jiní hlavní koučové. Mezi vládci lavičky v první lize je ostatně jediným bývalým brankářem.

„Na věci máme s Tomášem úplně stejný názor, stejné cítění v herních situacích brankáře. To určitě. Pořád si upamatuju, jak to člověk vnímá. I když doba, kdy jsem chytal, to je tak dlouho, že tomu ani nechci věřit, že to je pravda,“ vyprávěl. „Orientuju se na hráče, na mužstvo, na herní tréninky, na herní způsob. Ale když ten gólmanský výkon vidím, tak mi skočí do povědomí ty pocity. To udělal dobře, to udělal hůř…“

V neděli platila druhá varianta. Přitom dlouhodobě nemají Votroci s klíčovou pozicí potíže. Na podzim byl hlavní volbou Fendrich, Vízek párkrát zaskočil. „Jsem rád, že si Víza čuchnul k lize. Hrozně mu to přeju. Nezklamal, odchytal dobré zápasy. Vilda měl od začátku stabilní výkony. Pro ligu je to dobrá dvojice,“ hodnotí Radim Ottmar, hradecká brankářská ikona, ještě v minulé sezoně součást týmu, jenž postoupil do ligy.

Už v té době byla otázka brankářů ožehavá. Ne kvůli výkonnosti, ale spíše hierarchii. Podzim minulé sezony si rozdělili Ottmar s Vízkem, v zimě však byli zranění, a tak sportovní ředitel Jiří Sabou přetáhl z Olomouce Michala Reichla. Ten místní duo přeskočil a k postupu přispěl deseti výhrami v řadě.

Ottmar si užil oslavu posunu přímo na hřišti, uzavřel kariéru - a o jedničce pro ligu bylo vlastně jasno. „Kluci nevstupují do přípravy na stejné startovní čáře. Každý má nějakou minulost,“ potvrdil už dříve Poštulka. Ano, v bráně měl stát Reichl, ale zdravotní potíže ho na značnou část podzimu poslaly do autu. Proto přišel z Opavy Fendrich, jenž sebral Vízkovi životní šanci, stal se první volbou.

Po propadáku se Slavií jsou pánové na podobné pozici. Kdo bude chytat v neděli v Jablonci?

Královéhradecké brankářské duo

Vilém Fendrich

31 let

Zápasy: 21

Inkasované góly: 27

Čistá konta: 6

Zásahy: 51

Úspěšnost: 65,4 % Patrik Vízek

29 let

Zápasy: 4

Inkasované góly: 7

Čistá konta: 0

Zásahy: 6

Úspěšnost: 46,2 %