Zlínský Hrubý ocenil Plzeň. Není to náhoda, takhle se vyhrávají tituly

Cítíte, že jste měli minimálně na bod?

„Po každé porážce to není příjemné. Odehráli jsme dobré utkání, možná jsme byli i lepší. Vypracovali jsme si hodně příležitostí. Na to se ale nehraje. Proti takovému týmu jako je Plzeň bychom jich měli proměnit víc než jednu. Já jsem měl tutovku, kdy jsem šel sám na bránu. Kdyby to bylo 2:0, bylo by to něco jiného. Z tohoto pohledu nás to mrzí.“

Co jste udělal při té šanci špatně?

„Špatně jsem to trefil. Byl jsem rozhodnutý, co chci udělat. Měl jsem v plánu dát to na přední tyč, ale trefil jsem gólmana přímo do břicha. Moje chyba.“

Změnila se hra hostů po příchodu druhého hroťáka Chorého?

„Je hrozně nepříjemné, když tam mají takové dva bijce, kteří umí i s balonem. Plzeň má dobrý tým. Určitě není náhoda, že vyhrává o gól. Tyhle týmy umí vyhrávat zápasy, ve kterých nejsou lepší. Pak se k nim ale nakloní štěstí. Umí využít z minima maximum. Takhle se vyhrávají tituly.“

Hodně jste se vztekali na rozhodčího Dalibora Černého. Cítíte křivdu?

„Ne. Je to fotbal, kontaktní sport. Rozhodčího nechci vůbec řešit. Na to se zeptejte někoho jiného.“

Na hřišti třetí Sparty ani proti druhé Plzni jste nehráli zle, ale nemáte ani bod. Proč?

„Nejsme asi ještě tak zkušení jako tyto týmy, které si to umí pohlídat. Bohužel, na Spartě i tady jsme dostali gól hned po poločase. To je špatně. Teď tam byla naše ruka. Nevím, jestli se tomu dalo vůbec zabránit. Ale neviděl jsem to úplně přesně, tak nechci soudit. My jsme určitě hráli líp než na Spartě. Tam jsme neměli tolik příležitostí a nebyli tak ve hře. Doma hrajeme poslední půlrok slušné zápasy. Škoda, že jsme neudrželi neporazitelnost. Myslím, že bychom si to i zasloužili.“

Co teď s tím?

„Nesmíme být negativní. Už s tím nic neuděláme. Máme před sebou strašně důležité zápasy, na které se musíme soustředit.“

