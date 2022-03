Plzeň, model 2:1 ve Zlíně: síla kapitána, Bílkovy emoce i Vrba pod tlakem

Souvisí to s předchozím bodem. Michal Bílek se svým trenérským štábem neváhá sáhnout do sestavy i taktického plánu, pokud se mu něco nezdá. Ve Zlíně tušil, že se mu vepředu může hodit hrubá síla. Na trávník vyslal už na začátku druhé půle druhého útočníka, což výrazně pomohlo soupeře zlomit. Beauguel i Chorý obstarali branky, tenhle tah se povedl. „Oni jsou zvířata v pokutovém území,“ charakterizoval plzeňské úderné duo zlínský kouč Jan Jelínek. Jeho protějšek, který trénoval i ve Zlíně, má pověst muže se zachmuřenou tváří, v níž skrývá své pocity. Tentokrát ale Bílek koučoval s řádným adrenalinem v těle – často startoval ze střídačky směrem k hřišti a hlasitě svůj celek dirigoval. Je znát, jak on i celý realizační tým žije s mužstvem na place, plzeňský kolektiv aktuálně šlape na plné obrátky. Což evidentně strhne do akce i muže, který se pod světlem kamer spíš hlídá.

Může hrát Zlín bez klasické „devítky“?

Po odchodu Tomáše Poznara do Polska a při zranění Antonína Fantiše nemá kouč Jan Jelínek k dispozici klasického soubojového hroťáka. Typologicky na tu pozici sedí Šimon Chwaszcz, jenže ten hrál na podzim druhou ligu za Líšeň a má se ještě co učit. Proto musel proti Plzni i předtím na Spartě na hrot rychlý Vukadin Vukadinovič, víc křídlo než klasický útočník. Proto muselo dojít k úpravě taktiky, tým více využíval přihrávek do volných prostorů než Srbovi do těla a zády k brance. I tak to fungovalo. Určitě je to použitelná varianta, hlavně ale v zápasech proti silnějším mužstvům. Právě typu Viktorie. „S Vukym je to něco jiného než když tam byl Tonda nebo Pozny. On má zase jiné přednosti, které ukázal a my jsme je dobře využívali. I Jany (Jakub Janetzký) a kluci na krajích to výborně rozbíhali,“ shrnul záložník Robert Hrubý.