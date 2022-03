Pardubice ničí vyloučení. Hřiště? Takové jsem nezažil, řekl Jeřábek

Byla červená karta pro Robina Hranáče velká chyba?

„Spíš takové nepochopení. Robin dostával přihrávku dozadu, trochu si odstoupil, ale míč šel před hráčem a Christian Frýdek k němu měl blíž. Robin chtěl situaci zachránit, jenže Frýďase trefil - a šel ven.“

Ničí vás zbytečná vyloučení? Tak je nazval trenér Jaroslav Novotný.

„Určitě ano. Vloni jsme měli možná dvě (byly čtyři - pozn. red.), na podzim ani jedno. Teď jsme během pěti zápasů dostali tři červené. Sice nemají vlastně žádnou spojitost, ale hrozně nás oslabují, zápasy nás stojí spoustu sil. Máme tři zápasy v týdnu a uprostřed si dáme takhle větší.“

Řešíte nedisciplinovanost?

„Bavíme se o tom. Myslím si, že to pak vyplyne z přemíry snahy. Klukům to ani nejde nějak zvlášť vytknout. Robin to chtěl zachránit, aby nebyl průšvih, jenže on z toho byl ještě těžší.“

Nevyhráli jste pětkrát v řadě. Trápíte se?

„Nevím, jestli je na nás nějaká deka, ale po bodech za remízy to naskakuje strašně pomalu. Už je to delší čekání. Hrajeme o záchranu, proto vyhlížíme co nejdřív výhru.“

Co jste jako bývalý trávníkář říkal terénu v Liberci?

„Musím se trochu omluvit klukům na Bohemce, jejichž hřiště jsem kritizoval. Vím, že to tady mají složité s klimatickými podmínkami, ale musím říct, že něco takového jsem ještě nezažil. Správci budou mít co dělat, aby to do konce ligy vylepšili. Nasít můžete v dubnu, květnu, jenže to už bude skoro po sezoně.“