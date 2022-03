Vrba: Remíza je ztráta, ale dívám se před sebe. Standardky jsou problém

Před dohrávkou v Jablonci musel řešit personální trable. Trenér Sparty Pavel Vrba přišel o zraněné stopery Dávida Hancka a Filipa Panáka, do určité míry proto musel improvizovat. Ani to ovšem na kýžený triumf nestačilo. Plichta 1:1 Letenské podle všeho definitivně odsoudila k boji pouze o třetí příčku. „Ale vždycky se dívám před sebe,“ zdůraznil zkušený kouč.

Byl to spíš boj, než pohledný fotbal. Považujete remízu za spravedlivý výsledek?

„Máte pravdu, že to byl spíš boj. Hodně soubojů, různých střetů. Možná to zapříčinil i terén, že kombinace nebyly přesnější. Ale na to se nechci vymlouvat ani brečet, bylo to pro oba stejné. Jablonec hrál velice jednoduše, důsledně. My jsme se jim v některých momentech vyrovnali, v některých ne. Výsledek je asi spravedlivý, i když bych měl samozřejmě raději tři body.“

Pro vás je ovšem bod málo. Znamená další ztráta, že se ve zbytku sezony budete muset dívat především za sebe?

„Za záda se nikdy nedívám. Vždycky dopředu.“

Opět jste měli poměrně aktivní vstup do utkání, ale po deseti minutách jste se začali vytrácet. Povedlo se vám už přijít na to, proč se to opakuje?

„Kdybych to věděl, dostanu Nobelovu cenu. Strašně nás to mrzí, máme začátky slušně rozehrané, pak ale z té šance, kterou měl Pešek, nedáme gól. Mohlo se to vyvíjet jinak. Nicméně je pravda, že kdyby Jablonec prohrál, asi by to nebylo zasloužené.“

Jablonec - Sparta: Pešek z úhlu přestřelil

Kromě Peška měl ve druhém poločase velkou šanci i Čvančara, který běžel sám na branku. Mají už hráči v hlavách, že se zkrátka nedaří?

„Byly to situace za stavu 0:0, kdy jsme mohli zápas překulit na naší stranu. Určitě by to pro nás bylo příjemnější, než pak honit výsledek. Alespoň jsme dokázali vyrovnat, protože inkasovat takhle v závěru není dobré. Pokud jde o tabulku, je to pro nás velká ztráta.“

Jablonec - Sparta: Hanuš zneškodnil tutovku Čvančarovi

S Jabloncem jste hráli už před týdnem v poháru. Tehdy jste rovněž inkasovali po rohovém kopu. Štve vás to o to víc?

„Když se podíváte, dostali jsme od Jablonce za poslední dva zápasy čtyři góly, z toho tři ze standardek. To je špatně, to je problém.“

Jak jste viděl situaci ze 16. minuty, po které Bořek Dočkal obdržel pouze žlutou kartu?

„Nevím, jak byla vysoko hlava, neviděl jsem to v televizi. Bořek argumentoval, že měl hlavu níž. Víc k tomu nemůžu říct. Byla tam spousta zajímavých situací, které byly posouzené tak, jak byly posouzené.“

SESTŘIH: Jablonec - Sparta 1:1. Čvančara zachránil hostům bod, hrál i Kadlec