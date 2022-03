Sparta v Jablonci: zkrat sudích, špatné standardky a místo titulu ohlížení

Omluva za derby se nekonala. Po nedělní prohře v Edenu nabídla Sparta nepřesvědčivý výkon v dohrávce 22. kola na jablonecké Střelnici. První střelu na branku vyslali hráči v rudých dresech až v 85. minutě. Navíc prohrávali a šťastnou remízu 1:1 zachránili na poslední chvíli. Vše navíc „vyšperkoval“ slabý výkon hlavního arbitra Dalibora Černého, který nevyloučil Bořka Dočkala za bezohlednou hru vůči Davidu Houskovi. Co všechno středeční duel na severu Čech ukázal?

Černého úlet a žlutá pro Dočkala Byl to suverénně nejtřaskavější moment zápasu. Po čtvrt hodině hry Bořek Dočkal v souboji trefil kopačkou přímo do hlavy domácího Davida Housku. Sudí Dalibor Černý situaci dobře viděl, ze zcela nepochopitelných důvodů ovšem hostujícímu kapitánovi ukázal pouze žlutou kartu. Navzdory krvavé ráně, kterou přímo na stadionu zacelilo až několik stehů. Dokonce se nešel na celou situaci znovu podívat ani na monitor… Komise rozhodčích prakticky okamžitě přispěchala s prohlášením, že měla být udělena červená karta. „Hrubá chyba,“ zněl jasný vzkaz. Rozhodnutí sudího pochopitelně pořádně dopálilo i domácího kouče Petra Radu. „Rozhodčí si asi vzal něco z mého projevu, kdy jsem říkal, že pokud to vidí, má to odpískat. V poločase mi řekl, že vyhodnotil, že to faul na červenou nebyl. U videa sedí pan Berka, on má dva metry, ale nebojím se ho. Buď pil, nebo si schrupnul. Nevím, z jakého důvodu nereagoval. Bydlí v Řeporyjích, tam je starosta ten Novotný. Oni si rozumějí, ale já přes Řeporyje raději nejezdím. Kdybych ho potkal, byl by problém,“ perlil zkušený kouč. Jablonec - Sparta: Dočkal (málem) ustřelil hlavu Houskovi. Měla být ČK?

Titul? Spartě nastává spíš čas ohlížení František Čupr, generální ředitel Sparty, to v pondělí pro server iSport.cz pojmenoval naprosto jasně. „Pokud dohrávku nezvládneme, naše titulové ambice se téměř pravděpodobně nenaplní a budeme se s obavami dívat na soupeře v tabulce pod námi,“ prohlásil. Tenhle proces nyní podle všeho odstartoval. Sparta totiž bitvu na severu Čech opravdu nezvládla. Herně ani výsledkově. Plichtou 1:1 se totiž nepřiblížila Slavii s Plzní, naopak se musí začít ohlížet. „Za záda se nikdy nedívám, vždycky jen dopředu,“ zdůraznil sparťanský kouč Pavel Vrba. Faktem nicméně je, že Baník se Slováckem hledí na Pražany už pouze z odstupu pěti bodů. A mohlo to být ještě méně, kdyby se Tomáši Čvančarovi nepovedlo v 85. minutě vyrovnat… Vrba po Jablonci: Bod je pro nás v danou chvíli málo

Standardky jsou problém Z rohového kopu Sparta inkasovala doma s Plzní, na Partizanu, v poháru s Jabloncem a pro velký úspěch i v lize v Jablonci. V nejvyšší soutěži inkasovali Pražané po standardní situaci 8 branek z celkových 27. Na severu Čech se na přední tyč utrhl Jan Silný, jeho strážce Casper Höjer zaspal a jablonecký gól byl na světě. „Na to, že je Sparta jedním z největších klubů u nás, přistupuje k bránění standardek lehkovážně. Věděli jsme, že nám to v poháru vyšlo a věřili, že se to může povést i nyní,“ přiznal záměr Jan Silný po utkání. Sparťan David Pavelka jen nechápavě kroutil hlavou. „Nedokážu si to vysvětlit, to jsou základní věci – zodpovědnost při standardce, obsadit i hráče. I při těch ofenzivních to občas neplníme. To jsou základní nedostatky.“ Své si k tomu řekl i kouč Pavel Vrba. „Když se podíváte, dostali jsme od Jablonce za poslední dva zápasy čtyři góly, z toho tři ze standardek. To je špatně, to je problém.“ Jablonec - Sparta: Silný udeřil po rohu, 1:0

Čvančara se dere nahoru Nenápadně, ale přeci jen začal šplhat. Zimní posila z jablonecké Střelnice začíná střílet branky. V posledních pěti duelech vstřelil Tomáš Čvančara hned čtyři. Proti svému bývalému klubu se prosadil dvakrát v semifinále MOL Cupu a trefil se i v lize, kdy Letenským trefil šťastný bod. Vytáhlý forvard měl však více příležitostí. Právě po jeho obrovské šanci následoval roh, z kterého Pražané vyrovnali. A v jeho úniku na brankáře jej na poslední chvíli rozhodil dotírající stoper Štěpánek v kooperaci s včasným vyběhnutím Jana Hanuše. Celkem už má Čvančara ve FORTUNA:LIZE sedm branek a po očku pokukuje po elitní střelecké společnosti. Jablonec - Sparta: Čvančarova dorážka přinesla vyrovnání na 1:1