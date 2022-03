Bílek: Červená pro Havla? Překvapení. Beauguel a další se obětovali pro tým

Popatnácté jste v sezoně vyhráli o gól. Jak těžký byl zápas s Teplicemi?

„Bylo to hrozně těžké, stejně těžké jako ty předešlé zápasy. Soupeř měl dobrý začátek zápasu, nám to dělalo problémy, těžko jsme se dostávali do hry. Druhá polovina první půle byla z naší strany lepší, měli jsme tam nějaké závary, pak dali gól z penalty. Zbytek ovlivnilo vyloučení Havla, my se pak soustředili hlavně na poctivou defenzivu. Soupeře jsme nepustili do vyložené šance, Teplice tam měly střelu z trestného kopu do břevna a gól neuznaný kvůli ofsajdu. Zase to byla ubojovaná výhra.“

Lekl jste se, když Milan Havel dostal už na konci prvního poločasu červenou?

„Byl to nepříjemné, Teplice nám zatápěly i v první půli, když jsme hráli o jedenácti. Dali jsme tam Řezníka a soustředili se jenom na defenzivu. Věděli jsme, že to musíme ukopat.“

Plzeň - Teplice: Havel byl po zásahu VAR vyloučen! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jste spokojený s tím, jak jste udrželi výhru?

„Do druhé půle jsme šli si s tím, že od všech hráčů na hřišti musí být spolehlivá, stoprocentní defenziva. Chtěli jsme zavírat vzadu nebezpečné prostory, nepouštět je do náběhů, třeba jako se to Teplicím povedlo při brance z ofsajdu. Byly tam osobní souboje, standardky, ale všechno jsme ubránili.“

Musel jste krotit tým, aby se v deseti tolik nehnal dopředu?

„Věděli jsme, že se tolik nesmíme tlačit do ofenzivy. Hráči si uvědomovali, o co jde a co jsme si řekli v kabině.“

Souhlasíte s červenou pro Milana Havla?

„Na hřišti je to těžké posuzovat, pořádně jsem to neviděl. Bylo to pro nás překvapení, už žlutá se mi v první moment zdála přísná, ale asi VAR odhalil něco navíc.“

Není konzultací s VAR příliš?

„Přijde mi to tak, už je to příliš. Pauzy jsou hodně dlouhé a je to pak rozkouskovaná hra.“

Jak jsou na tom Sýkora a Beauguel, kteří zápas nedohráli?

„Syky má koňara, stejně jako Hejda, který to odkopal až do konce super, i když měl zdravotní problém. Bogy toho na konci měl plné zuby, většinou jsme ve druhé půli hráli bez balonu, to je samé posouvání a stálo nás to hodně sil. Bogy byl nahoře sám, obětoval se pro tým stejně jako ostatní.“

Zápas sledoval z tribuny trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. Tušíte, koho povolá na baráž se Švédskem?

„Nevím, s Jardou jsem ještě nemluvil, takže informace od něj nemám. Někteří naši hráči jsou v širším kádru.“